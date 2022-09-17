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黃偉哲：台南部分地區停水、停電　自來水管破裂搶修中

記者林悅、林彥臣／台南報導

台東21:41發生規模6.4極淺層強震，全台有感。有台南網友發現地震過後發生停水、停電，對此台南市長黃偉哲在臉書發文表示，水管破裂造成大量自來水流出，台水正在搶修當中。

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黃偉哲在臉書上發文表示，關廟區山西里文衡路119巷23號前水管破裂大量流出自來水，台水維修人員搶修當中，安平路446巷約70戶停電，搶修人員趕赴現場中。

LIVE／台東6.4強震國家警報響了　氣象局最新說明

今天晚間台東接連發生有感地震，來看氣象局最新說明　（#交通號誌）

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