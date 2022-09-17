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台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，繼去年萬聖節首次舉辦獲得好評，今年首度在新營地區辦理，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，活動由黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行揭開序幕。

▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長與小朋友們熱情互動，接著又與YOYO家族全明星一同表演開場組曲，還有最受小朋友歡迎的卡通明星等輪番上陣演出，氣氛歡樂，給小朋友們呈現一場最棒的親子嘉年華。

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▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常開心能夠來到新營舉辦親子嘉年華，以後南市府也會持續舉辦，並且也會繼續邀請最受小朋友歡迎的人氣明星與大家同樂，希望大家能夠享受今天的親子嘉年華，現場還有許多攤位與闖關遊戲，相信能讓每一位大小朋友享受一個最美好的星期六。

▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，此次親子嘉年華活動結合娛樂及教育意義，除了為小朋友們邀請到最受歡迎的YOYO家族全明星總動員，19位哥哥姊姊與小朋友們歡樂唱跳，以及豐富的卡通明星表演，現場也結合各局處設置多元資訊攤位，讓小朋友們進行趣味闖關、有獎徵答及摸彩等活動，寓教於樂，在兼顧防疫前提下，要讓親子心理距離更為密切，全家大小同樂，南市府未來也會持續舉辦更多優質的親子活動，致力打造友善育兒的台南市。

▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對少子化趨勢，台南市持續爭取資源，提供優質的教保服務，打造安全的就學環境，為幫助年輕父母減輕育兒負擔，除育兒津貼補助加碼，更廣設公幼及非營利幼兒園，鼓勵私幼轉型為準公共幼兒園，讓家長享有平價優質教保服務；也持續爭取經費增加公共化幼兒園2歲專班，開辦公幼課後留園等。同時，持續規劃優質的親子活動，讓工作忙碌的家長和小朋友們留下美好回憶。

▲2022台南市親子嘉年華17日在新營體育場登場，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也到場參與大遊行，黃偉哲市長與卡通明星歡樂大遊行，並與大小朋友同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長於下午3時40分許，再度回到現場與小朋友同樂，親子嘉年華活動至下午4時圓滿結束，共有近2萬名大小朋友參加度過美好的週末下午。

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