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19歲女下海當酒店妹...這天醒了！　感動歌唱擄獲人心：我不後悔

▲▼曾在酒店上班的葳葳 以一首「愛自己更深」 真摯動人的情感 擄獲現場尖叫聲。（圖／記者戴上容翻攝）

▲曾在酒店上班的19歲少女葳葳（化名）以一首「愛自己更深」 真摯動人的情感 擄獲現場尖叫聲。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

19歲的葳葳（化名），求學期間為照顧生重病媽媽、體恤外婆，因此「撩落去」到酒店上班，涉世未深的她踏入燈紅酒綠的生活，一段時日後，她毅然回頭不願意再沉淪，在社工陪伴下逐漸抽離酒店生活，進入蘆洲少年福利服務中心，她發現自己喜歡唱歌，社工也鼓勵她有好歌喉，可以朝夢想前進；葳葳說：「我想要更認識自己，照顧好家庭，但也不後悔走過這樣的人生」。

蘆洲少年福利服務中心近日舉行「原子蘆少」歌唱大賽，讓曾飛行、狂飆、迷惘的青春歲月少年釋放精力、抒發情感，透過舞台找到自信，鼓勵少年孩子們勇於嘗試、改變自我。

▲▼曾在酒店上班的葳葳 以一首「愛自己更深」 真摯動人的情感 擄獲現場尖叫聲。（圖／記者戴上容翻攝）

▲街頭彈唱歌手NIKE哥到場與少年同樂 他彈唱「閣愛你一擺」 讓少年安可聲久久不絕。（圖／記者戴上容翻攝）

曾為病母「撩落去」進到酒店上班的葳葳，正是其中一名參賽者，她用心準備，精進技巧，在比賽中以一首《愛自己更深》，擄獲現場尖叫聲，專業老師稱她不僅聲音甜美，情感也真摯動人，只要持續努力，歌星夢或網紅是可期待的。

在「原子蘆少」歌唱大賽中，中心以「原子少年」發想設計，所有布置和道具，都由社工和少年自己動手做，像是用氣球裹上一層層泡濕的衛生紙，在燈光投射下產生奇異的效果。社工也組隊參賽，與少年融為一體；街頭彈唱歌手NIKE哥壓軸「閣愛你一擺」，更讓少年安可聲久久不絕。

▲▼曾在酒店上班的葳葳 以一首「愛自己更深」 真摯動人的情感 擄獲現場尖叫聲。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆少中心的實習生在中場時間 以表演節目娛樂少年

蘆洲少年中心主任高珮熏表示，青少年在成長過程中，若因家庭變故，外在環境變化，或交友狀況等因素，容易對課業學習缺乏興趣，也較無自信，甚至面對挑戰與挫折時呈現退縮。透過社工與青少年的關係建立，讓青少年在尊重、包容與接納的環境中安全探索，不必害怕失敗或責難，從辦理各項活動中，讓他們勇於展現自我。

社會局表示，蘆少長期服務蘆洲與三重地區12-18歲的少年，提供個案輔導、親子諮詢、外展服務和司法後追，甚至藥物濫用個案追蹤輔導，以活潑、多元、彈性的方式，協助青少年適性發展，並探索自我潛能，希望讓少年能更健康、快樂的成長。

▲▼曾在酒店上班的葳葳 以一首「愛自己更深」 真摯動人的情感 擄獲現場尖叫聲。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆少中心的社工也組隊參賽 與少年融為一體

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