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快訊／北市「林森北酒店」清晨失火1昏迷　酒店妹蹲地避難

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區8日清晨5時許，林森北路一間酒店突然發生火警，工作人員見狀拿起滅火器試圖滅火，同時疏散酒客避難，其中1名21歲工作人員在協助滅火、疏散期間，疑似吸入過多濃煙，送往台大醫院時陷入昏迷，昏迷指數只剩3。警消滅火後，粗估燃燒面積約0.5平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

▲▼林森北路一間酒店凌晨起火，一名員工昏迷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲酒店小姐下樓避難。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，現場疑似因電線走火，大量濃煙竄出，火勢也不斷擴大，員工見狀立即拿滅火器試圖撲滅。警消到場，拉水線進入並疏散員工及酒客，火勢雖一度被撲滅，但夾層卻有火光冒出，警消持續射水灌救，最終將火勢撲滅。

▲▼林森北路一間酒店凌晨起火，一名員工昏迷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼林森北路一間酒店凌晨起火，一名員工昏迷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼林森北路一間酒店凌晨起火，一名員工昏迷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲林森北路一間酒店凌晨起火，一名員工昏迷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

火警雖未造成人員受困，但有一名21歲男性工作人員在協助滅火及疏散過程中，吸入過多濃煙導致身體不適，警消協助救出時其意識清楚，但在上救護車不久意識卻逐漸模糊，送往台大醫院急救時，昏迷指數僅剩3。

台北市消防局中山中隊副中隊長李玠育表示，警消獲報到場，發現屋內有火煙竄出，於是拉水線入內，同時疏散建物內45名民眾，其中1名男子救出時尚有意識，被送往台大醫院治療。火勢撲滅後，粗估燃燒面積約0.5平方公尺，確切起火原因有待釐清。

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