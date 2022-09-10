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大老闆迷戀酒店妹...月付20萬包養「送名車出國玩」　討千萬GG了

▲台中老闆戀上酒店女，送車送房後，懷疑對方劈腿詐欺，於是上法院向對方提告。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中老闆戀上酒店女，送車送房後，懷疑對方劈腿詐欺，於是上法院向對方提告。（圖／記者白珈陽攝）

記者翁子皓／台中報導

台中61歲蕭姓大老闆在海派酒店認識吳小姐，並與對方交往，同時出手闊綽，除了每個月固定拿20萬給她，還送上房地產與百萬名車，不料雙方分手後，蕭男認為吳女腳踏兩條船，騙他的錢，於是提告討回1200萬。臺中地院審理後，認為沒有證據顯示吳女詐欺，判蕭男敗訴，全案仍可上訴。

判決書指出，蕭男在2017年10月間認識吳女，並與之相戀、交往。蕭男在雙方分手後，主張吳女是個愛情騙子，明明已經有男友，卻謊稱自己單身，藉著與自己交往詐取錢財。蕭男表示，他在2018年7月因對方想要一台可以一起出遊的車輛，於是贈送對方327多萬的名車，2019年1月時，對方以共組家庭，婚前要先同居為由，要求送房地產給她，想不對方一拿到車子與房地產後，竟然反悔不與他結婚，因此向吳女求償1200萬，並要求返還車子與房子。

吳女表示，雙方是因互有好感而交往，當時蕭男自己答應每個月給她20萬，作為生活開銷，此外還要求她從酒店離職，當他的員工，她與蕭男交往時，並沒有其他男友，也不曾表示願意與對蕭共組家庭，而房子與車子是雙方熱戀時，對方主動贈予，自己並沒有透過愛情詐欺蕭男。

根據法官調查，蕭男提供的證據無法證明兩人交往時蕭女劈腿，而從雙方的LINE訊息，也找不到證據顯示吳女有詐欺之嫌。此外法官也發現蕭、吳多次到百貨消費，購買名牌包、手錶、珠寶，更一起到東京、荷蘭、港澳、新加坡、杜拜等地旅遊，都是由蕭負擔費用，且吳女曾說做醫美要價不菲，蕭表明「男人最大成就就是讓他的女人在各方的滿足」。

法官由此判斷蕭男贈予財物，是由於當時雙方情深意濃，想透過送禮物來獲取對方歡心，但不能因為後來感情變質，就認為是吳女惡意詐欺。台中地院近日判決結果出爐，認為沒有證據顯示吳女詐欺，而蕭男贈送財物也是當時自己心甘情願，將蕭男求償駁回，全案仍可上訴。

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