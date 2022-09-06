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暗號「奶嘴準備好」！台中水保局5公務員接受性招待　他不認罪最慘

▲▼農委會水土保持局台中分局公務員噁創「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」的LINE群組，接受廠商招待喝花酒、性服務。（圖／翻攝Google maps）

▲農委會水土保持局台中分局公務員噁創「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」的LINE群組，接受廠商招待喝花酒、性服務。（圖／翻攝Google maps）

記者蔡怡萍／台中報導

農委會水土保持局台中分局的公務員假借到山區出差名義，實際卻是到KTV喝花酒、接受招待的性交易，還拿不實單據核銷差旅費，還自創「奶嘴請準備好」的暗語，只要官員在LINE群「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」說出此暗號，當天的宴會就會有小姐陪同。台中地院依違反貪汙治罪條例等，處楊燕山2年10月；林勇州9年6月；其餘許朝欽、許瑞麟、王建忠等人處1年10月到2年不等，緩刑2至3年，仍可上訴。

檢方調查指出，楊燕山等官員於2019年3月到2020年6月期間，接受廠商招待喝花酒，不僅於席間召來傳播妹陪同，甚至還接受業者提供的性招待，而更誇張的是，幾人分明是多次到酒店、私人招待所、理容KTV等處尋歡作樂，接受性招待服務，卻謊稱自己是奉公到山區出差。

另外，檢方調查出有18件工程招標案為圖利廠商，在簽核、督導驗收等放水，接受廠商不斷招待喝花酒，而官員總共接受性招待共16次，此外廠商還開設「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」的LINE群組，每次林姓廠商、官員只要喊「奶嘴請準備好」，另一名羅姓廠商就會主動安排女陪侍，甚至過程中對酒店小姐不滿意，還會嫌棄並要求轉叫傳播妹，相當囂張。

經統計，這段時間內農委會水土保持局台中分局秘書楊燕山總共接受了5次性招待，不法獲利約10萬5千餘元：治理課課長兼正工程司林勇洲則喝花酒3次、收賄12萬元，期間還跟女公關外遇交往，約會出遊等出手闊綽。

台中地院審後，依貪污治罪條例等多項罪名，處楊燕山應執行2年10月，褫奪公權3年；林勇州因否認罪行，判處9年6月，褫奪公權5年；許朝欽應執行2年、褫奪公權2年，緩刑3年，罰金40萬；許瑞麟應執行1年11月、褫奪公權2年，緩刑2年，罰金25萬；王建忠應執行1年10月，褫奪公權1年，緩刑2年，罰金15萬。全案仍可上訴。

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