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尪上酒店喝到斷片！人妻產後被婆婆逼裝避孕器　網見1點：她在救你

▲懷孕女子示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婆婆叫原PO不要生小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳如何相處一直以來都是難解的問題。一名人妻抱怨，先前她懷孕的時候，婆婆一直勸說不要生下來，之後還叫她去裝避孕器。先生對於婚姻也是擺爛態度，還曾跑到酒店喝到斷片，讓她因此罹患憂鬱症，不知道該怎麼做才好。但不少人看到後紛紛表示「其實婆婆在救你」。

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，老公先前有過一段婚姻，和前妻育有1個孩子，因此她先前懷孕1個月的時候，婆婆就勸她不要生，「我兒子自己一個小孩已經夠花錢了」，不過她沒有聽從對方的勸告，仍堅持把小孩生下來。之後婆婆說想要幫她坐月子，她也沒有理會，而是跑回娘家，但最傻眼的是，她才剛生完半個月，婆婆就叫她去裝避孕器，且不要讓老公知道。

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲原PO和婆婆起爭執。（示意圖／CFP視覺中國）

原PO表示，老公在婚姻裡面也是豬隊友，明明手上的錢沒有這麼多，但總是張口就要用錢解決問題，最後滿月桌的錢是靠娘家幫忙才付得出來。她在照顧小孩的時候，老公也從不會幫忙，還會嫌「吵死了」。

原PO抱怨先前懷孕時，老公經常跑出去和朋友唱歌，接著LINE上面就多了3個陌生女生，2人為了此事大吵。她坐月子完2個月，對方又跑去酒店喝酒，之後喝到斷片就失去聯絡，一直到隔日下午電話才打通，「我不太懂斷片都可以忘記自己的老婆，到底在搞什麼」。

因為這樣的婚姻生活，導致原PO罹患憂鬱症，經常會有不好的念頭，「我很慶幸我的小孩我留了下來，他讓我覺得這世界變得很明亮不再黑暗，雖然有時候會憋住氣，抱著他痛哭」，她好奇有什麼方法可以改善這樣的生活。

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO罹患憂鬱症。（示意圖／視覺中國CFP）

不少網友看到後紛紛表示，「這種沒肩膀的男人，別再跟他生孩子，最後苦的是妳自己」、「這樣的老公和婆家也敢生小孩，佩服妳的勇氣，但最後也是苦了孩子」、「出去工作，賺屬於自己的錢，工作跟錢才是才是女人的底氣」、「為了孩子，妳要好好想想以後的日子要怎麼過，這樣的老公感覺好像不如單親」、「你不離婚的話會更憂鬱的」。

也有人指出，「真心覺得婆婆叫你不要生是對的，因為她兒子真的不適合當人家爸爸」、「他媽媽很明事理啊！跟這種男人過日子還是裝避孕器好了」、「這種老公⋯婆婆勸退也是對你好」、「感覺妳婆婆在救妳，是妳不願意接受」、「婆婆是為妳好，她心疼妳怎麼跟前妻一樣笨」、「你婆婆叫你不要生其實為你好，你看你現在多苦」。

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