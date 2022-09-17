醫師不忍了！莽男看牙大鬧診所　5字經嗆「你們欠撞」...下場GG

▲曾男不滿牙醫師對他的醫療處置，破口大罵「X你娘、找人來撞」，醫師決定不忍提告。（圖／Pixabay）



記者蔡怡萍／南投報導

南投一名70歲曾姓老翁到牙醫診所就診，只因不滿醫師對於假牙的治療方式，就當場以台語大聲飆罵「X你娘X掰，我一定會找人來撞你們的店！」醫師害怕曾男真會對診所做出不利的事，決定不容忍報警提告。南投地院簡易庭因曾男對於醫事人員以恐嚇，妨害其執行醫療業務，判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬。

判決指出，這名70歲的曾姓老翁在今年4月13日下午，前往南投市一家牙醫診所就診，過程中醫師對他假牙的治療處置與他想法不符，曾男就開始失控大鬧診所，凶狠對醫師以台語開嗆「X你娘X掰、你們這間店真是欠撞」、「我總有一天一定會找人來撞你們的店」。

醫師對曾男的言論深覺受辱，當場就報警處理，而警方調閱監視器、護理人員證詞後，曾男也坦承犯行，檢察官依違反醫療法案件申請簡易判決。

南投地院審後認為，曾男只因治療方式心有不滿，就以言語恐嚇、污辱醫師，以致對方害怕及不舒服，影響醫療業務執行、危害醫療環境安全，更致醫事人員心中產生陰影，加上雙方並未和解，法院將曾男判刑3月，可易科罰金9萬元，全案仍可上訴。