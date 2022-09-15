都市傳說級難題破解！先吃早餐還是該刷牙？　最帥牙醫解答了

▲起床要先刷牙還是吃早餐完再刷，是許多人心中的疑惑，圖與本文無關。（示意圖／Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

早上起床後刷牙是每個人必做的行程，除了保護牙齒不會蛀牙之外，也可以清除口中異味，但刷完牙後接著吃早餐，又會讓口中出現食物的碎屑，因此有一派人認為應該吃完早餐後再刷牙。對此，「最帥牙醫師」趙國翔給出解答，認為起床應該先刷牙，而非先吃早餐。

趙國翔節目《醫師好辣》中表示，睡眠時新陳代謝會變慢，口水的分泌量也會下降，此時口中的異味來源大部分來自口鼻的分泌物，以及脫落的口腔黏膜上皮組織，因此起床後一定要先去刷牙。

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▲牙醫師趙國翔。（圖／翻攝醫師好辣）



趙國翔指出，吃完早餐後，口腔中的PH值會下降，這時直接去刷牙會過度磨耗牙齒的琺瑯質，因此建議用餐完後的30分鐘再刷牙。大家可以衡量時間是否夠用而決定，若上班族時間不夠，可以飯後漱口、使用牙線後就去上班，直到午餐後30分鐘再刷牙。

趙國翔表示，牙齒一旦接觸食物殘渣，細菌就會利用食物殘渣在4至8小時內生成牙菌斑，若經過8、9小時沒有刷牙，牙菌斑就會不斷產生細胞毒素去侵蝕牙齒；此外，刷牙的次數並不是越多、越用力就好，而是要仔細地、確實地使用正確的工具去清潔。

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