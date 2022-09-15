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社會 社會焦點 保障人權

痛毆後叫他買酒！南投男生前負傷摔倒畫面曝　店家扶起勸：別喝了

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉廬山部落12日傳出命案：28歲林姓男子與同事劉男、田男一起喝酒後，疑因宿怨遭劉、田痛毆逾10分鐘，頭部受到重創送醫，急救不治，劉男因無力繳交15萬保金遭羈押、田男1萬元交保；最新曝光畫面顯示，劉、田2人毆打林男後還開車赴當地商店、要求林男下車代為買酒，林男走進店裡即不支倒地，還被店家誤認酒醉，將他半推半請送出門：「不要再買（酒喝）了！」

▲仁愛鄉廬山部落林姓青年疑遭2名同事毆打成傷致死，生前負傷進入商店買酒時不支倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛鄉廬山部落林姓青年疑遭2名同事毆打成傷致死，生前負傷進入商店買酒時不支倒地。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

據了解，死者林男當天先與劉（38歲）、田（35歲）2名同事在德鹿谷村喝酒，結果疑因工作態度、借用機車騎乘後壞損等問題，雙方起口角衝突；死者家屬表示，已看過行車紀錄器跟監視器畫面，兒子當時人坐在小貨車上，被身材魁梧的劉男打了10多分鐘，且都是往太陽穴打，根本就是要置他於死地，並且懷疑另名田男也有動手。

▲店家以為林姓青年喝醉了，將他請出門一邊告誡別再買酒喝。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲店家以為林姓青年喝醉了，將他請出門一邊告誡別再買酒喝。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，劉、田2人當天動手毆傷林男後，中午開車途經一家商店，還要求林男下車幫他們買酒；林男負傷硬撐著走進店門，不久即倒地、還撞翻店內陳列貨品，接著勉強坐起，商店老闆見狀趕緊上前查看、將林男攙扶起身，以為他是喝茫了才跌倒，一邊將他送出門、一邊告誡：「已經喝這麼醉了，不要再買酒喝了。」可見林男傷勢之重。

時至當天下午3時許，林男向親友表示要去上廁所，結果一去不回，未料被民眾發現倒在路邊，趕緊通報消防，將人送到醫院急救，但仍宣告不治；警方或家屬報案後認為劉、田2人涉有重嫌，將他們拘提到案。

▲劉、田2名疑似施暴同事一遭羈押，一交保。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲劉（右）、田2名疑似施暴同事一遭羈押，一交保。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，劉、田2男自動到庭說明，檢察官訊後認劉男涉犯傷害致死等罪嫌重大，有羈押之原因，但無羈押之必要，諭知交保15萬元，田男亦涉有傷害致死等罪嫌，諭知交保1萬元，但劉男表示付不起保釋金，於今天上午10時改遭檢方聲押獲准，檢方14日下午據報相驗，另排定19日解剖，以釐清死因。

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