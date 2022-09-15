快訊／南投男遭毆頭10分鐘亡　主媒「找嘸人籌錢交保」遭羈押





記者高堂堯、鄒鎮宇、黃資真／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山部落12日傳出命案，28歲林姓男子與同事劉男、田男一起喝酒後，頭部受到重創送醫，急救不治，檢方訊後分別諭知涉嫌重大的劉男15萬元、田男1萬元交保。但劉男因無找不到人籌錢交保，檢察官於14日晚22時許，改聲請羈押，法院今（15）日上午10時許，裁定羈押。

▲南投一名林男疑似遭2名同事毆死。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，劉姓、田姓男子自動到庭說明，檢察官訊後認劉姓被告涉犯傷害致死等罪嫌重大，有羈押之原因，但無羈押之必要，諭知交保新台幣15萬元，田姓被告亦涉有傷害致死等罪嫌，諭知交保新台幣1萬元。

據悉，死者林姓男子12日先與2名同事劉男、田男在德鹿谷村喝酒，結果3人疑似酒後起口角衝突，林男便叫田男送自己回廬山部落，途中林男還下車買酒。林男後來告訴田男自己要去上廁所，結果一去不回，不久被發現倒在路邊，田男趕緊通報消防，將人送到醫院急救，最終仍宣告不治。

死者家屬表示，已看過行車紀錄器跟監視器畫面，兒子當時坐在小貨車上，被身材魁梧的劉男打了10多分鐘，且都是往太陽穴打，根本就是要置他於死地，並且懷疑另名田男也有動手，警方偵訊後將劉田兩人移送南投地檢署。

▲其中一名同事田男（右）幫叫救護車。