他嗆陳時中「好膽嘜走」　怒轟側翼抹紅慈濟：不想沾手就想逃？

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者邱中岳攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對媒體人周玉蔻開轟慈濟是「中共自己人」，更嗆證嚴法師不該被稱為上人，中廣董事長趙少康16日痛批，「連慈濟都抹紅，民進黨老狗玩不出新把戲」。他表示，陳時中直到昨日還想用「自己的言論自己負責」與周玉蔻做切割，但當初聽到慈濟抹紅言論卻沒有出言反駁，更在一旁微微點頭，狠酸「側翼媒體抹完了人，不想沾手就想逃？陳時中『好膽嘜走』。」

趙少康批評，一到選舉，連捐疫苗給政府、解民眾燃眉之急的慈濟都能被抹紅，周玉蔻講得還不是「中共同路人」而是「中共自己人」，接下來是不是乾脆直接稱呼異己「自己就是共產黨」？照這種抹紅的套路繼續下去，今年年底選舉結束，台灣會有超過7成的人都變成中共同路人。

趙少康指出，慈濟在全世界行善無數，捐贈疫苗對民眾又有大恩，現在卻要因為選舉被抹紅。不僅如此，民進黨現在已經精神錯亂到連同黨的王世堅、鄭寶清、高嘉瑜都會被抹紅，只要跟黨中央意見不合就要「殺無赦」，這已經不是黨同伐異，而是連黨內都要「鬥爭、肅清」，無怪會被鄉民稱呼為「綠共」。

趙少康痛批，民進黨執政到現在，拿不出好政策又展現不出好能力，就剩一招「抗中保台」抹紅老套路，好像只要有「抗中保台」的大帽子做護身符，就可為所欲為、什麼壞事都可以幹，「實在很沒出息，更是台灣最大的災難。」

趙少康補充，陳時中到昨天還想用「自己的言論自己負責」，與周玉蔻做切割，但當初上節目時，聽到慈濟被抹紅的言論卻沒有出言反駁、更在旁邊微微點頭。他質疑，陳時中如果真想切割，願不願意先承諾未來不再上這類節目？敢不敢保證擔任疫情指揮官從來沒有事先爆料、外流資料給特定媒體人？

趙少康怒嗆，民進黨先放任媒體跟側翼去抹紅在野黨、抹紅和自己意見不合的團體，接著綠營政治人物就裝清高、搞人設，抹紅他人不沾手的惡質套路，早就被民眾看透了，「側翼媒體抹完了人，不想沾手就想逃？陳時中『好膽嘜走』。」

陳時中15日受訪時表示，任何媒體新聞人都是一個獨立自主的個體，自己對自己的言論負責，在外面的人不需要把誰跟誰兜在一起，他想這個是不好的。