幕後／議會黨團幹部入輿情小組　陳時中團隊「邊打邊磨合」反應要更快

▲陳時中觀摩綜合格鬥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來負面聲量大，顯然內部團隊出問題，才導致選舉策略成效不佳。據了解，為了強化政策、政治議題的攻防，陳時中團隊近期與市議會黨團加 強連結，將黨團幹部包括總召江志銘、幹事長簡舒培等， 納入輿情小組運作，借助議會的戰力。

反應速度要更快 阿中新團隊「邊打仗邊磨合」

幕僚指出，台北市長選舉是藍白兩陣營合力攻擊陳時中，不完全只是做損害控管，包括防疫、高端疫苗等等，就算團隊沒有失誤也還是會一直被攻擊。因此，團隊不只要減少出錯，反應速度應該要更快。

單就溝通方面，蔣萬安團隊已經選了2次立委，黃珊珊更有20年議員的班底，相較之下，陳時中團隊是在短時間內集結成軍，內部溝通難免會有不順暢，但相信這些問題是可以經過磨合解決的。

發言人林楚茵說，因為陳時中沒有班底，只帶了一個祕書進來，其他不論是政策部門、發言系統，甚至網路宣傳部、文宣部等，大家都是四面八方過來幫阿中的，「大家一開始比較客氣，不敢叫誰幹嘛，經過這些事情後，大家也覺得不要這麼客氣，因為選舉就是比看誰失誤少」。

林楚茵分析，目前台北市呈現「三咖督」的狀況，且還是「2打1」，代表陳時中1條新聞，會有2條來自對手的攻擊；但做攻擊的時候是反過來要1打2，火力會被稀釋掉，因此會出現負面聲量被擴大、正面的好消息出不去的狀況。

林楚茵直言，團隊確實需要磨合，「這很正常，不是一個既定的、既有的輔選機器，就會有這狀況，但相信這樣的狀況是可以改進的，不會是太大的問題」。

她也舉例，蔣萬安過去也出現過好幾次競選團隊成員去留的新聞，也有過誰進來、誰沒進來的問題，「新的團隊都會有磨合的問題，但選舉沒有試營運的空間，只能邊打仗邊調整」。

至於是否會「磨合變摩擦」？林楚茵不認為，強調競選團隊都是來幫忙的，出發點就是協助陳時中勝選，檯面上的這些人都是幫阿中勝選，不是為了自己的利益，「退100步想，來做事都是幫陳時中，利他不是利我，今天來幫忙就是要在台北市有自己的執政者，有一個共同的目標」。