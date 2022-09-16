周玉蔻猛攻蔣萬安身世　徐巧芯怒轟：孩子是受害者

▲徐巧芯16日怒轟周玉蔻不該拿蔣孝嚴緋聞事件，攻擊蔣萬安。（資料照／攝影中心攝）



實習記者李密／台北報導

日前媒體人周玉蔻質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安身世是「世紀大騙局」，要求蔣萬安退選。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今（16）日怒轟周玉蔻，透露蔣萬安在競選過程中，已經兩度遇到民眾當眾索要DNA，強調蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞事件，如果發生在任何家庭，孩子應該都算受害者，與選舉無關。

▲周玉蔻質疑蔣萬安身世。（資料照／記者屠惠剛攝）



近日周玉蔻砲火猛攻，不僅槓上慈濟，還嗆聲要揭露蔣萬安父親蔣孝嚴當年開房間醜聞，指出蔣孝嚴當年拿出證明自己是蔣家子孫的證據，很可能是「世紀大騙局」。

對此，徐巧芯16日表示，蔣萬安在競選過程中，已經兩度遇到地方阿姨、阿嬤當眾索要DNA。徐巧芯認為，蔣孝嚴緋聞事件與蔣萬安的選舉無關，並表示到現在還是想不透，如果發生在任何一個家庭當中，孩子應該都算受害者，就如同不會拿這種事情攻擊蔡英文一樣。



徐巧芯怒批，周玉蔻是抹紅慈濟的失智列車，昨天持續發車，今天又繼續增加索要DNA的班次，「真的會有人上車嗎？有，陳時中還會跟她同框並且附和」。對於周玉蔻臉書開嗆蔣萬安「今天哭，來不及了」，徐巧芯則反擊，蔣萬安並沒有哭，嘲諷周玉蔻「已經老花眼」。

▼蔣萬安掃街。（資料照／記者李毓康攝）

