民進黨支持度剩22.4%！陷「空前最低迷」　林濁水：趕快亡羊補牢

▲民進黨前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

《台灣民意基金會》16日發佈「政黨支持傾向」民調結果，與上月相比，民進黨雖為國內第一大黨，但支持度卻連2月下跌，重挫7.8個百分點，只剩22.4%。對此，民進黨前立委林濁水呼籲，「快投票了，祈禱民進黨趕快亡羊補牢。」

根據《台灣民意基金會》發佈「政黨認同與支持」民調結果，在「政黨認同」部分，結果顯示「強烈民進黨、溫和民進黨」共計41.2%，「強烈國民黨、溫和國民黨」共計19%，「中性不偏任何政黨」則有34.7%。

另外，「政黨支持傾向」調查結果顯示，民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，但仍居國內第一大黨；民眾黨支持度激增7.5個百分點，彎道超車國民黨，並只落後民進黨1.5個百分點；國民黨支持度則略減1.1個百分點，淪為第三大黨；時代力量、台灣基進支持度分別上升4.3、4.6個百分點，兩黨支持度呈多倍數增長，中性選民則下滑8.4個百分點，縮小到二成六左右。

對此，林濁水透過臉書發文表示，繼總統蔡英文後，民進黨支持度重挫達7.8個百分點，2個月共下跌了11.8個百分點。他質疑，「跑去支持國民黨？沒有，國民黨也少了0.9%。變中立？沒有，中立少了8.4%，變多的是，民眾黨7.5%，時力，基進合計更增8.9%。」

林濁水認為，民眾支持小黨修理兩大黨態度強烈，對民進黨更猛，蔡總統是最有權力的總統，沒收民進黨初選，一人壟斷提名權並演出論文門，更對國民黨候選人開嗆，呼籲「快投票了，祈禱民進黨趕快亡羊補牢。」

針對民調結果，《台灣民意基金會》表示，民進黨處在2016年蔡英文上台以來，政黨支持度最低的時刻，支持度陷入空前低迷狀態，原有支持者紛紛轉向支持時代力量和台灣基進，甚至投向台灣民眾黨。

而本次調查訪問期間為2022年9月12-13二天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1005 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.09個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲財團法人台灣民意基金會16日發佈「台灣人政黨支持傾向」民調結果。（圖／財團法人台灣民意基金會提供）