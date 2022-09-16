陳時中突圍有秘招！「挨打仍要推政策」　讓蔣萬安只剩噴口水

▲陳時中近來內外風波不斷，負面聲量飆升。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來風波不斷，在對手2打1夾攻疫苗爭議下，加上團隊出包，負面聲量狂飆。競選總幹事吳思瑤認為，只要把政策感做出來、累積政策厚度，相信能突圍。另外，她也提到，陳時中在被攻擊的同時仍會不斷拋出政策，不會陷入對手設定的戰場，「時間一長，蔣萬安只剩下口水、只剩下疫苗，還會突顯出他在衛環委員會對專業的不熟悉」。

吳思瑤透露，團隊內目前有兩派聲音，一方認為這些指控都是老調重彈、都是抹黑，不要花太多精力去回，畢竟對方就是要藉著這樣一來一往來操作聲量；但另一方則認為只要有指控，就要解釋清楚。她認為，未來團隊會看議題，有一些一定要講清楚的還是會回應，避免積非成是。

不過吳思瑤也點出一個選舉上的重要戰略，陳時中在被攻擊的同時仍會持續拋出政策，不會被拖在對手設定的戰場。她強調，不會只疲於奔命去回應攻擊，且即便在口水戰的攻防上勝利，但沒有持續做到政見的推出，這樣陳時中也沒辦法接受。

「不實攻擊需要強而有力的回應，正面回應，另一方面我們也端出政策反擊。」吳思瑤說，目前對手都是做很淺碟的攻擊，累積起來對他們不利，只會攻擊、只會噴口水，但沒有提出政策，「時間一長，蔣萬安只剩下口水、只剩下疫苗，還會突顯出他在衛環委員會對專業的不熟悉」。

「蔣萬安認為攻擊陳時中可以穩定基本盤，但沒有想怎麼拓展中間選民。」吳思瑤認為，不會看到現在被攻擊抹黑，就覺得只有被罵，「No，我們有在做正面選舉、提政策，政策感的累積，相信北市還是理性中間選民居多，久了就會知道誰才是提政策、講政策的人」。

▲立委吳思瑤為陳時中競選總幹事。（圖／記者湯興漢攝）