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高雄登革熱燒到左營！40多歲男曾到前鎮拜訪　群聚累積16案

▲▼防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視陽台植栽清除盆底積水，避免病媒蚊孳生，如孑孓或蚊卵。（圖／疾管署提供）

▲防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視陽台植栽清除盆底積水，避免病媒蚊孳生，如孑孓或蚊卵。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄登革熱燒到左營！疾病管制署今（16）日公布國內新增1例本土登革熱個案，居住在高雄市左營區，曾經前往前鎮區群聚個案家中拜訪，且病毒定序同屬登革病毒第一型，初判與前鎮群聚相關，累積個案來到16案。

前鎮區6日確認首例本土登革熱個案，並於10日確定為群聚案件之後，已經連續1週都有病例確診，病例主要集中在前鎮，另有1例個案居住在楠梓，最新確診個案則居住在左營，影響範圍持續擴大。

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疾管署副署長莊人祥說明，今日新增個案為40多歲男性，9月11日出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉、關節痛等症狀，分別於9月12日及9月14日就醫並收治住院，經院所通報檢驗後確診感染登革熱，目前個案住院觀察中。

莊人祥表示，調查個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市左營區住家及鳳山區工作地為主，另近日個案曾前往昨(15)日公布之案15前鎮區住家，且病毒定序屬登革病毒第一型，依活動史初步研判可能與本次群聚感染相關。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。

針對目前群聚感染，自首例確診個案後，已擴大採檢1,178人，其中9人PCR陽性(均為已公布個案)、1,163人陰性，其餘檢驗中(6件)，另有6例為院所通報採檢確診(均為已公布個案)。

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