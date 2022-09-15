「 就很賤咩」田裡找到絕跡野菜苗　81歲客家阿公成野蓮之父

記者陳詩璧、沈君帆、梁建裕／專題報導

地球生態在改變，不少動植物隨著氣候、生長環境變化等問題絕跡。高雄美濃的台灣特有種-龍骨瓣莕菜（野蓮），曾因生長環境改變和其它強勢物種侵襲等，導致1973年左右一度在美濃湖（2016年前為中正湖）滅絕。找回它的種源並將其繁殖，甚至變成為養活美濃人的經濟作物之一，最大功臣是今年81歲的鍾華振，《東森新媒體ETtoday》南下高雄美濃找到鍾華振，跟著他到野蓮池、芭樂田走一趟，在池塘邊、果園裡穿梭，聊當年種種，談美濃人的野蓮事。

▲採訪當天，鍾華振相當豪邁，脫掉上衣、長褲直接下水採收野蓮。（圖／記者沈君帆攝）

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81歲的鍾華振，穿著紅黑格子相間的四角褲、戴著鴨舌帽和口罩，走向水塘，他當年種植野蓮時採收，都要蹲在池塘裡，只露出一個頭，慢速前進，大約2分鐘後起身，一大把翠綠野蓮跟著浮出水面，「要用刀切掉這些」鍾華振邊說邊用手刀比劃要切割的葉子區域，再搓洗野蓮，這個步驟要搓嫩和洗掉附著在野蓮上的泥巴。

「小時候很多呀，我下課都去中正湖（2016年改名為美濃湖）拔回去給媽媽賣」，鍾華振家裡賣菜，國小下課後直接到中正湖報到，對當時的美濃人來說，野蓮是野菜的一種，也是家常菜，只要中正湖放水，附近居民都能下到埤塘採收回家食用，稀鬆平常。但鍾華振退伍後發現野蓮消失在中正湖（現為美濃湖）。

▲野蓮生長不怕風雨、產量穩定，一年最多能採收3次。（圖／記者沈君帆攝）

野蓮在美濃中正湖滅絕的真相

野蓮原本生長在美濃湖，當初建成為埤塘使用，功能為蓄水灌概，水源為水羌子寮溪和大坑溪，溪水匯流，泥沙也跟著淤積，帶來了豐富生態，水生植物多，鳥類也喜歡來這裡棲息，野蓮可以自在的在湖裡生長。只是隨著養豬業增加，湖水優養化，布袋蓮變多，湖面被覆蓋，又有外來種福壽螺，種種因素使得野蓮在美濃湖滅絕。

鍾華振退伍後先待在米工廠，1975年辭掉工作回家賣菜，他在湖邊租地耕作，意外發現田裡有野蓮苗，鍾華振試著種看看，一開始種植，水量不能太多，得讓根部抓住泥地，之後再慢慢放水，讓莖部成長，水深大約維持在1公尺上下，3個月左右野蓮長到130公分左右，就能採收。鍾華振種植的莖部較過往細嫩、口感清脆、賣相好，初期採收後，野蓮先帶回家交由太太處理包裝，再到住家附近粄條店兜售，像這樣的作業模式，鐘華振日復一日、年復一年，默默的做了將近20年。

野蓮崛起

「外地來的人覺得好吃，就會一直宣傳，我就專門送餐廳和粄條店」，鍾華振回憶當年觀光客湧入美濃時愛吃野蓮的盛況。野蓮崛起的第一關鍵，1990年經濟起飛，民眾開始旅遊，到美濃吃喝玩樂時，在粄條店必點在地佳餚是「炒粄條加野蓮」。有需求就會有供給，其他農民看到野蓮的價值，它不只是野菜，還可以變美濃特色菜的商機。

「美濃有野蓮，還是地區限定菜色」，這個消息隨著觀光客宣傳開來，都1994年聯合報地方版報導後，台視同年來採訪，1997年TVBS、華視和中視今日農村都陸續來訪，當今日農村節目曝光後，台北環南市場打給鍾華振要求一天出貨200斤，但，他謝絕。鍾華振說：「我不敢賣那麼多給人家，美濃餐廳貨不敢斷，我天天有工作就好，不貪那麼多。」

▲野蓮之父鍾華振成功復育瀕危野蓮。（圖／記者梁建裕攝）

隨著媒體報導，打響野蓮名聲，成了第二關鍵，因美濃的農民們陸續上門求傳授，還開口向鍾華振買野蓮葉子，但他謝絕販售，「這個很賤，很好養，賣的貴，他們又會嫌」。農民們買不到葉子怎麼辦？鍾華振笑答: 「他們買不到半夜就來偷呀，下水摘了葉子就拿回去種」。

鍾華振用神奇2字來形容，「後來，好市多也來問我可不可以給他們貨，這個東西不是什麼好吃的東西，結果現在當警察退休、年輕人回來種野蓮，這個以前旗山人不吃、閩南人不吃，只有美濃人吃」，如今30、40年過去，不只美濃人吃，全台灣各大熱炒店和市場都有了，成了十足十的美濃特產，與福菜、尖瓣花併列美濃三寶。

「我是為了異葉石龍尾，也是為了龍骨瓣莕菜去做這件事的」，水生植物專家林春吉1997年到高雄美濃研究水生植物，起初最想找到的是和野蓮共生的異葉石龍尾，打聽到鍾華振曾在美濃湖(當年為中正湖)把野蓮種源拔起，種植在租用的池塘，林春吉覺得滅絕100多年的異葉石龍尾，有機會隨著野蓮種源被拔起，當他找到鍾華振時，「鍾先生也是覺得很驚喜，竟然有人為了這個大老遠從宜蘭來」。

鍾華振熱情接待林春吉，每次都送他大把大把的野蓮，「我第一次去鍾先生的池塘就看到異葉石龍尾了」，林春吉說，雖然異葉石龍尾最後只多活了3年，就在野外滅絕，剩下林春吉所留下來的種源，但有經濟價值的野蓮活下來了，還變成年產值破3億元的經濟作物。

▲1997年，水生植物專家林春吉到高雄美濃找尋圖中的異葉石龍尾。（圖／記者沈君帆攝）

▲異葉石龍尾和俗稱野蓮的龍骨瓣莕菜很常生長在一起。（圖／記者陳詩璧攝）

野蓮的學名是龍骨瓣莕菜，林春吉提到，所有品種的莕菜都可以吃，只是口感大不相同，整個亞洲有不少莕菜跟台灣的龍骨瓣莕菜跟類似，但外型不太一樣，台灣好看也好吃，林春吉和其他水生植物專家認為，龍骨瓣莕菜是台灣特有種。

鍾華振沒想過野蓮能有今天的榮景，也很感謝當年的農民們，「還好他們有拿葉子回去種，我教的都沒種成功，偷偷來拿葉子的都有種成功」。鍾華振被封為「野蓮之父」，林春吉認為這個稱號，他當之無愧，要不是當初找到種苗，把它繁植成經濟作物，龍骨瓣莕菜不會有如此驚人的產量，也不會在台灣發揮光大，一株台灣特有種就像綠浪，把美濃特色推向全台，成了「野蓮」傳奇。

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