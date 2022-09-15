　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「 就很賤咩」田裡找到絕跡野菜苗　81歲客家阿公成野蓮之父

記者陳詩璧、沈君帆、梁建裕／專題報導

地球生態在改變，不少動植物隨著氣候、生長環境變化等問題絕跡。高雄美濃的台灣特有種-龍骨瓣莕菜（野蓮），曾因生長環境改變和其它強勢物種侵襲等，導致1973年左右一度在美濃湖（2016年前為中正湖）滅絕。找回它的種源並將其繁殖，甚至變成為養活美濃人的經濟作物之一，最大功臣是今年81歲的鍾華振，《東森新媒體ETtoday》南下高雄美濃找到鍾華振，跟著他到野蓮池、芭樂田走一趟，在池塘邊、果園裡穿梭，聊當年種種，談美濃人的野蓮事。

▲美濃山下有奇人，客家阿公復育絕跡野菜。（圖／記者沈君帆攝）

▲採訪當天，鍾華振相當豪邁，脫掉上衣、長褲直接下水採收野蓮。（圖／記者沈君帆攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

81歲的鍾華振，穿著紅黑格子相間的四角褲、戴著鴨舌帽和口罩，走向水塘，他當年種植野蓮時採收，都要蹲在池塘裡，只露出一個頭，慢速前進，大約2分鐘後起身，一大把翠綠野蓮跟著浮出水面，「要用刀切掉這些」鍾華振邊說邊用手刀比劃要切割的葉子區域，再搓洗野蓮，這個步驟要搓嫩和洗掉附著在野蓮上的泥巴。

「小時候很多呀，我下課都去中正湖（2016年改名為美濃湖）拔回去給媽媽賣」，鍾華振家裡賣菜，國小下課後直接到中正湖報到，對當時的美濃人來說，野蓮是野菜的一種，也是家常菜，只要中正湖放水，附近居民都能下到埤塘採收回家食用，稀鬆平常。但鍾華振退伍後發現野蓮消失在中正湖（現為美濃湖）。

▲野蓮生長不怕風雨、產量穩定，一年最多能採收3次。（圖／記者沈君帆攝）

▲野蓮生長不怕風雨、產量穩定，一年最多能採收3次。（圖／記者沈君帆攝）

野蓮在美濃中正湖滅絕的真相

野蓮原本生長在美濃湖，當初建成為埤塘使用，功能為蓄水灌概，水源為水羌子寮溪和大坑溪，溪水匯流，泥沙也跟著淤積，帶來了豐富生態，水生植物多，鳥類也喜歡來這裡棲息，野蓮可以自在的在湖裡生長。只是隨著養豬業增加，湖水優養化，布袋蓮變多，湖面被覆蓋，又有外來種福壽螺，種種因素使得野蓮在美濃湖滅絕。

鍾華振退伍後先待在米工廠，1975年辭掉工作回家賣菜，他在湖邊租地耕作，意外發現田裡有野蓮苗，鍾華振試著種看看，一開始種植，水量不能太多，得讓根部抓住泥地，之後再慢慢放水，讓莖部成長，水深大約維持在1公尺上下，3個月左右野蓮長到130公分左右，就能採收。鍾華振種植的莖部較過往細嫩、口感清脆、賣相好，初期採收後，野蓮先帶回家交由太太處理包裝，再到住家附近粄條店兜售，像這樣的作業模式，鐘華振日復一日、年復一年，默默的做了將近20年。

野蓮崛起

「外地來的人覺得好吃，就會一直宣傳，我就專門送餐廳和粄條店」，鍾華振回憶當年觀光客湧入美濃時愛吃野蓮的盛況。野蓮崛起的第一關鍵，1990年經濟起飛，民眾開始旅遊，到美濃吃喝玩樂時，在粄條店必點在地佳餚是「炒粄條加野蓮」。有需求就會有供給，其他農民看到野蓮的價值，它不只是野菜，還可以變美濃特色菜的商機。

「美濃有野蓮，還是地區限定菜色」，這個消息隨著觀光客宣傳開來，都1994年聯合報地方版報導後，台視同年來採訪，1997年TVBS、華視和中視今日農村都陸續來訪，當今日農村節目曝光後，台北環南市場打給鍾華振要求一天出貨200斤，但，他謝絕。鍾華振說：「我不敢賣那麼多給人家，美濃餐廳貨不敢斷，我天天有工作就好，不貪那麼多。」

▲野蓮之父鍾華振成功復育瀕危野蓮。（圖／記者梁建裕攝）

▲野蓮之父鍾華振成功復育瀕危野蓮。（圖／記者梁建裕攝）

隨著媒體報導，打響野蓮名聲，成了第二關鍵，因美濃的農民們陸續上門求傳授，還開口向鍾華振買野蓮葉子，但他謝絕販售，「這個很賤，很好養，賣的貴，他們又會嫌」。農民們買不到葉子怎麼辦？鍾華振笑答: 「他們買不到半夜就來偷呀，下水摘了葉子就拿回去種」。

鍾華振用神奇2字來形容，「後來，好市多也來問我可不可以給他們貨，這個東西不是什麼好吃的東西，結果現在當警察退休、年輕人回來種野蓮，這個以前旗山人不吃、閩南人不吃，只有美濃人吃」，如今30、40年過去，不只美濃人吃，全台灣各大熱炒店和市場都有了，成了十足十的美濃特產，與福菜、尖瓣花併列美濃三寶。

「我是為了異葉石龍尾，也是為了龍骨瓣莕菜去做這件事的」，水生植物專家林春吉1997年到高雄美濃研究水生植物，起初最想找到的是和野蓮共生的異葉石龍尾，打聽到鍾華振曾在美濃湖(當年為中正湖)把野蓮種源拔起，種植在租用的池塘，林春吉覺得滅絕100多年的異葉石龍尾，有機會隨著野蓮種源被拔起，當他找到鍾華振時，「鍾先生也是覺得很驚喜，竟然有人為了這個大老遠從宜蘭來」。

鍾華振熱情接待林春吉，每次都送他大把大把的野蓮，「我第一次去鍾先生的池塘就看到異葉石龍尾了」，林春吉說，雖然異葉石龍尾最後只多活了3年，就在野外滅絕，剩下林春吉所留下來的種源，但有經濟價值的野蓮活下來了，還變成年產值破3億元的經濟作物。

▲1997年，水生植物專家林春吉到高雄美濃找尋異葉石龍尾。（圖／記者沈君帆攝）▲1997年，水生植物專家林春吉到高雄美濃找尋圖中的異葉石龍尾。（圖／記者沈君帆攝）

▲異葉石龍尾和俗稱野蓮的龍骨瓣莕菜很常生長在一起。（圖／記者陳詩璧攝）

▲異葉石龍尾和俗稱野蓮的龍骨瓣莕菜很常生長在一起。（圖／記者陳詩璧攝）

野蓮的學名是龍骨瓣莕菜，林春吉提到，所有品種的莕菜都可以吃，只是口感大不相同，整個亞洲有不少莕菜跟台灣的龍骨瓣莕菜跟類似，但外型不太一樣，台灣好看也好吃，林春吉和其他水生植物專家認為，龍骨瓣莕菜是台灣特有種。

鍾華振沒想過野蓮能有今天的榮景，也很感謝當年的農民們，「還好他們有拿葉子回去種，我教的都沒種成功，偷偷來拿葉子的都有種成功」。鍾華振被封為「野蓮之父」，林春吉認為這個稱號，他當之無愧，要不是當初找到種苗，把它繁植成經濟作物，龍骨瓣莕菜不會有如此驚人的產量，也不會在台灣發揮光大，一株台灣特有種就像綠浪，把美濃特色推向全台，成了「野蓮」傳奇。

相關報導：

一株野菜的逆襲—從瀕臨絕種　到拯救一個庄

什麼菜能在颱風天大賣？　野蓮農民拚出美濃新經濟

快炒必點！揭開炒水蓮的身世之謎

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「仍在努力中」
女王移靈「最帥護衛」一路守護　同框威廉畫面瘋傳
威力彩今晚飆6.8億　「4生肖」財運旺爆
颱風「南瑪都」膨脹變強中！　週末引雨襲台
養生館按摩「加購500」隱藏服務　警破門驚：2人裸身手拉胚
喊「林襄很正」聖結石忘切帳號！　被鎖門外下跪
27歲淫警正面曝光！性侵15歲少年　藏海量未成年不雅照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+289！縣府大禮堂周末假日加開疫苗接種場次　

「國際失智症月」動起來！線上路跑報名、塗鴉創作徵件開跑

威力彩今晚衝6.8億！「4生肖」財運旺爆　中了光速退休

颱風「南瑪都」膨脹中！整坨潮濕雲系還會變更強　週末引雨襲北台

快炒必點！揭開炒水蓮的身世之謎

12星座「火星能量引爆」！最新運勢曝光　雙子易暴走、白羊藏委屈

什麼菜能在颱風天大賣？　野蓮農民拚出美濃新經濟

吸不到空氣！壯男運動後「被掐喉」感覺要死　醫師1招救了他

「 就很賤咩」田裡找到絕跡野菜苗　81歲客家阿公成野蓮之父

「四天自主防疫」符合1條件可投票　莊人祥：3類人仍禁止

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

台東+289！縣府大禮堂周末假日加開疫苗接種場次　

「國際失智症月」動起來！線上路跑報名、塗鴉創作徵件開跑

威力彩今晚衝6.8億！「4生肖」財運旺爆　中了光速退休

颱風「南瑪都」膨脹中！整坨潮濕雲系還會變更強　週末引雨襲北台

快炒必點！揭開炒水蓮的身世之謎

12星座「火星能量引爆」！最新運勢曝光　雙子易暴走、白羊藏委屈

什麼菜能在颱風天大賣？　野蓮農民拚出美濃新經濟

吸不到空氣！壯男運動後「被掐喉」感覺要死　醫師1招救了他

「 就很賤咩」田裡找到絕跡野菜苗　81歲客家阿公成野蓮之父

「四天自主防疫」符合1條件可投票　莊人祥：3類人仍禁止

【廣編】信義琢格77　只有信義區能超越信義區

8月爭霸戰！00878穩坐人氣王　3檔資深ETF名列前矛

鋼鐵「喵」迷歌后江惠儀　獅吼音樂祭再現台語音樂魅力

林俊傑「豪砸千萬」打造城堡！　改編經典歌成交響樂獻驚喜

許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「我仍在努力中」

HP攜手光洋科　佈局「報廢面板玻璃」高階再利用

台中藍帽哥騎錯路被叭氣炸！一路逼車狂譙...下秒高速衝邊坡自摔

第13屆金音獎入圍名單出爐！　熊仔、旺福入圍5項成大贏家

桃園市長4參選人出席桃市產總理監事會　均允諾出席爭取勞工支持

日相岸田文雄擬10／3召開臨時國會！預計提出20項法案

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

好市多結帳「被逼做1件事」...她氣炸投訴

果粉昨晚就排隊了！搶iPhone 14現場照曝

72歲高大成曝「最大遺憾」：膝下無子！

石門水庫狂灌近8萬噸水！它僅增1%尷尬了

台灣佳麗被打壓一哭成名！超狂經歷曝

鬆綁0+7？莊人祥鬆口：10月有機會

今本土+45269！12縣市確診破千

先吃早餐還是該刷牙？　最帥牙醫解答了

更多熱門

相關新聞

快炒必點！揭開炒水蓮的身世之謎

快炒必點！揭開炒水蓮的身世之謎

近年，野生植物「野蓮」從一個原本幾乎不被認識的作物，變成了地方文化特色菜餚的代表，更是眾所皆知的美濃客家名菜，沒幾年，再以「水蓮」之姿進入全台家戶生活，「從一個一開始根本沒人知道的小地方的小作物，短短20～30年間，竟然在台灣的餐飲系統中、家庭的飲食系統中，成為時蔬的一環，這是極為了不起的成就！」中央大學客家學院客家語文暨社會科學學系副教授賴守誠語氣激昂：「這是一個難得成功的例子！」

風雨生轉機　野蓮拚出庄

風雨生轉機　野蓮拚出庄

快訊／高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

快訊／高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

即／高雄小港前3車追撞！他衝分隔島撞斷路燈

即／高雄小港前3車追撞！他衝分隔島撞斷路燈

高雄登革熱「連6天爆病例」！群聚累積15案

高雄登革熱「連6天爆病例」！群聚累積15案

關鍵字：

野蓮野菜水蓮 美濃鍾華振客家高雄絕跡林春吉

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

26歲男星消失8年在跑外送

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面