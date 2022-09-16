「假日也沒客人」岡山統一戲院慘況曝！　老客人拿優待票憶當年

▲張經理說，舊的東西生存空間仍有限，也比不過大企業。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄岡山統一戲院經營超過30年，無預警宣布營業到9月25日，引起在地人不少感嘆與回憶，《東森新媒體ETtoday》16日到現場直擊最新情況，售票員工受訪無奈說每天一整天最多只有1、2個客人，假日也沒幾個，跟以前都不一樣。而戲院張經理表示：「可惜也不捨，但社會很現實，虧好幾年了。」

統一戲院15日深夜在臉書粉專宣布「各位親愛的朋友您好，很遺憾告知各位這項消息，岡山統一戲院將於「2022.9.25(日)」迎來最後營業日，隔日起正式結束營業。手中還有電影交換券的朋友們，歡迎在這之前多多利用並觀賞電影。」

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▲▼售票人員說，現在每天最多就只有1、2個客人。（圖／記者許展溢攝）



這間戲院在5樓，有3個影廳、約500個位置，雖然全票寫著一部200元，但在地人透露，其實200元可以看兩部，甚至一整天，因為人真的少，通常戲院也不會清場，只要一直在裡面都可以一直看。買全票還可兌換小爆米花或飲料，學生票也會送小爆米花。

▲▼9月25日將是岡山統一戲院最後一天營業。（圖／記者許展溢攝）

一位60歲的老客人說，這間戲院從年輕就開始看了，家人傳訊息說要關了才知道，今天趕快拿出以前買的優待票來看看。他提到，自己住附近，雖然和其他電影院比可能設備比差一點，但有時間還是會來看，現在要沒了很可惜。不過，也有附近住戶認為，現代人生活講求新鮮有趣、好玩，附近真的沒什麼特別的百貨或景點，且這棟大樓太舊了，消防設備等問題也令人擔心。

▲▼統一戲院幾年前才花了幾百萬重新裝潢。（圖／記者許展溢攝）



張經理說，戲院超過30年，自己接手也20幾年了，4、5年前才花了數百萬重新裝潢，只是「舊的東西生存空間有限」，實在沒辦法跟一般企業一條龍的服務比，已經虧好幾年，沒辦法再虧下去，尤其從疫情爆發到現在，又有新影城開，感嘆「社會很現實，這個大環境」。

售票人員則指出，來看電影的年齡層其實不分老少，也有很年輕的會來，只是現在每天最多一整天下來就只有1、2個人，假日也不會多到哪裡去，所以要繼續經營實在太難了。

▲▼高雄岡山統一戲院。（圖／記者許展溢攝）

