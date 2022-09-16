起床刷到iPhone 14 Pro「明天取」　還有果粉拿到了：排隊浪費時間

▲今年排隊人潮。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 14今天正式發售，網路上充斥著各種討論。就有網友今早打開蘋果官網，馬上刷到iPhone 14 Pro現貨，預計明天就能在Apple直營店取貨。除此之外，也有不少網友因為先前有預購，所以稍早已經拿到新機，進而直呼真的不用早起排隊！

有網友在PTT的iOS板上，以「iPhone 14 Pro 系列可以選到店取貨了」為題發文，提到他今早發現可以去官網刷訂單。也有網友在Dcard上，以「刷到現貨了」為題直呼，一早起床上廁所順便刷官網，結果成功買到iPhone 14 Pro 128G了，明天晚上7時許就能取貨。

底下不少網友也分享，「訂了一隻紫色Pro Max明天店取」、「明天就有得拿，排到11月的快開APP喔」、「刷到黑色256G超開心」、「起來上個廁所就刷到一台14 Pro Max～當天取貨囉」、「特地設鬧鐘早起搶手機，可以退10/4訂單了」、「舒服，一早起來下單果然是正確的」、「跟去年一樣都是早上6點左右放貨」。

▲有網友透過官網刷到新機。（圖／翻攝自Dcard）

另外，也有些網友直呼這次出貨速度很快，「我上週預購的，今天已經顯示配送中了，應該等一下就會接到電話，這次速度快得蠻驚人的」、「剛剛家裡跟我說8點宅配就來了」、「順豐到貨了，去年下午才到」、「早上就到了，好香喔」、「官網的到貨了，真香」、「官網的黑貓一早就打電話來了，今年挺快的」。

由於今年出貨速度貌似特別快，所以也有網友拋問，「現在還有人排隊買蘋果手機？」其他網友則調侃，「除非你要搶頭香，不然還是在電商買吧」、「突然覺得熬夜去排隊的蠻可憐的」、「不都官網按一按了嗎」、「官網買就好，排隊浪費時間」、「現在沒什麼優惠，不如官網買在家爽」。

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