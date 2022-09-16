iPhone14系列實測「1功能」有感升級！3C達人：長輩換機好選擇

▲iPhone 14系列手機今天開賣。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

iPhone 14系列3款手機今天開賣，3C科技達人Tim哥實測後分析，Pro機型的「動態島」互動操作太神奇，和「永遠顯示」螢幕都屬有感升級；iPhone 14同樣提升低光源拍照效果且內建動作模式錄影，但價格相對親民，是長輩換機好選擇。

蘋果今年新機拉大高階版和標準版規格差異，標準版iPhone 14、iPhone 14 Plus搭載A15仿生晶片，升級相機低光源拍攝效果，且前鏡頭新增自動對焦功能。

高階版iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max採用A16仿生晶片，搭載全新顯示器引擎和影像訊號處理器，帶來「動態島」、更高的亮度、「永遠顯示」螢幕、4800萬畫素主相機等Pro機型獨有的新功能。

▲iPhone 14 系列鏡頭較為凸出，採用更大光圈，提升低光源拍照效果。（圖／記者陳俐穎攝）

●動態島多工有效率 看影片留意視覺遮蔽

記者實測iPhone 14 Pro Max，「動態島」帶來全新正面設計，在關機狀態下可以看見螢幕上方的驚嘆號形狀挖孔，聽筒跟13 Pro Max一樣嵌入邊框，但開孔明顯變細；14 Pro Max螢幕邊框相比13 Pro Max也變得更窄。

由於iPhone 14 Pro Max採用6.7吋螢幕，單手操作要觸碰動態島位置會稍嫌吃力，比較適合雙手操作；尺寸較小的iPhone 14 Pro要觸碰螢幕上方相對輕鬆。

Tim哥接受中央社記者採訪時談到動態島，直呼「很神」，無論充電、開關靜音或Face ID臉部辨識的提示和通知，都會集中在動態島顯示；即使同時導航或聽音樂，也可以在動態島快速控制並取得即時資訊，是很聰明的設計。

Tim哥認為，相比以往操作方式，動態島可能只減少一兩個步驟，但因為互動相當直覺，能大幅提升多工效率。如果預算足夠，直上Pro機型絕不會後悔。

不過，他也提到，動態島最大缺點是看影片、打遊戲時，會產生一些視覺上的遮蔽，因為動態島位置比以往「瀏海」設計更低，難免會不習慣。如果真的很介意，看影片可以改為非全螢幕顯示，但打遊戲被遮蔽就只能靠開發者優化。

●永遠顯示螢幕一目了然 相機拍人像更強

拜A16仿生晶片具備嶄新的顯示器引擎所賜，iPhone 14 Pro提供1Hz的顯示器更新頻率，可利用最少電力更新「永遠顯示」螢幕，讓必要資訊留在螢幕上。

Tim哥認為永遠顯示很實用，並非整個螢幕都熄滅，有時可以快速查看資訊或鎖定畫面小工具。只是螢幕恆亮在iPhone上是第一次，需要一些時間適應，否則會誤以為螢幕沒關好。

他也發現，iPhone 14 Pro系列新增的2倍焦距很適合用在「人像」攝影模式。去年iPhone 13 Pro系列拍攝人像照片時，只能選擇1倍或3倍焦距，經常需要移動腳步取景。現在多了2倍焦距，拍人像在原地點幾下就能完成。

●iPhone 14低光源拍照升級 價格較親民

從蘋果官網及其他通路的預購情形來看，今年iPhone 14 Pro系列買氣爆棚，遠高於iPhone 14，也引發分析師質疑蘋果新機產品組合策略失敗，只是Tim哥卻不這麼想。

Tim哥認為，一般人拍照最常用主相機和超廣角相機，今年iPhone 14和高階版一樣都支援「光像引擎」技術，可優化圖像合成，大幅提升低光源照片品質。加上iPhone 14價格比Pro機型便宜，重量輕方便攜帶，電池續航力表現優異，更重要的是有現貨可買，不像Pro機型現在下訂要等11月中旬以後才會到貨。

Tim哥也提醒，雖然外界對iPhone 14的評價是升級幅度有限，看似銷售不如預期，實際上卻帶動消費者回頭搶買去年舊機iPhone 13系列，甚至要加價1000至2000元才買得到，幾乎把舊機庫存清空，通路商每家都「笑嘻嘻」，接下來只要專心賣新機就好。

整體而言，Tim哥看好今年iPhone 14 Pro和Pro Max新功能實用，仍會大賣，如果預算夠可以考慮。iPhone 14具備價格優勢、重量輕，是YouTuber或影像創作者外出拍片的好幫手，也是長輩或預算較低消費者的換機好選擇。