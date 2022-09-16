　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone14系列實測「1功能」有感升級！3C達人：長輩換機好選擇

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14系列手機今天開賣。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

iPhone 14系列3款手機今天開賣，3C科技達人Tim哥實測後分析，Pro機型的「動態島」互動操作太神奇，和「永遠顯示」螢幕都屬有感升級；iPhone 14同樣提升低光源拍照效果且內建動作模式錄影，但價格相對親民，是長輩換機好選擇。

蘋果今年新機拉大高階版和標準版規格差異，標準版iPhone 14、iPhone 14 Plus搭載A15仿生晶片，升級相機低光源拍攝效果，且前鏡頭新增自動對焦功能。

高階版iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max採用A16仿生晶片，搭載全新顯示器引擎和影像訊號處理器，帶來「動態島」、更高的亮度、「永遠顯示」螢幕、4800萬畫素主相機等Pro機型獨有的新功能。

▲iPhone 14 系列鏡頭較為凸出。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 14 系列鏡頭較為凸出，採用更大光圈，提升低光源拍照效果。（圖／記者陳俐穎攝）

●動態島多工有效率 看影片留意視覺遮蔽

記者實測iPhone 14 Pro Max，「動態島」帶來全新正面設計，在關機狀態下可以看見螢幕上方的驚嘆號形狀挖孔，聽筒跟13 Pro Max一樣嵌入邊框，但開孔明顯變細；14 Pro Max螢幕邊框相比13 Pro Max也變得更窄。

由於iPhone 14 Pro Max採用6.7吋螢幕，單手操作要觸碰動態島位置會稍嫌吃力，比較適合雙手操作；尺寸較小的iPhone 14 Pro要觸碰螢幕上方相對輕鬆。

Tim哥接受中央社記者採訪時談到動態島，直呼「很神」，無論充電、開關靜音或Face ID臉部辨識的提示和通知，都會集中在動態島顯示；即使同時導航或聽音樂，也可以在動態島快速控制並取得即時資訊，是很聰明的設計。

Tim哥認為，相比以往操作方式，動態島可能只減少一兩個步驟，但因為互動相當直覺，能大幅提升多工效率。如果預算足夠，直上Pro機型絕不會後悔。

不過，他也提到，動態島最大缺點是看影片、打遊戲時，會產生一些視覺上的遮蔽，因為動態島位置比以往「瀏海」設計更低，難免會不習慣。如果真的很介意，看影片可以改為非全螢幕顯示，但打遊戲被遮蔽就只能靠開發者優化。

●永遠顯示螢幕一目了然 相機拍人像更強

拜A16仿生晶片具備嶄新的顯示器引擎所賜，iPhone 14 Pro提供1Hz的顯示器更新頻率，可利用最少電力更新「永遠顯示」螢幕，讓必要資訊留在螢幕上。

Tim哥認為永遠顯示很實用，並非整個螢幕都熄滅，有時可以快速查看資訊或鎖定畫面小工具。只是螢幕恆亮在iPhone上是第一次，需要一些時間適應，否則會誤以為螢幕沒關好。

他也發現，iPhone 14 Pro系列新增的2倍焦距很適合用在「人像」攝影模式。去年iPhone 13 Pro系列拍攝人像照片時，只能選擇1倍或3倍焦距，經常需要移動腳步取景。現在多了2倍焦距，拍人像在原地點幾下就能完成。

●iPhone 14低光源拍照升級 價格較親民

從蘋果官網及其他通路的預購情形來看，今年iPhone 14 Pro系列買氣爆棚，遠高於iPhone 14，也引發分析師質疑蘋果新機產品組合策略失敗，只是Tim哥卻不這麼想。

Tim哥認為，一般人拍照最常用主相機和超廣角相機，今年iPhone 14和高階版一樣都支援「光像引擎」技術，可優化圖像合成，大幅提升低光源照片品質。加上iPhone 14價格比Pro機型便宜，重量輕方便攜帶，電池續航力表現優異，更重要的是有現貨可買，不像Pro機型現在下訂要等11月中旬以後才會到貨。

Tim哥也提醒，雖然外界對iPhone 14的評價是升級幅度有限，看似銷售不如預期，實際上卻帶動消費者回頭搶買去年舊機iPhone 13系列，甚至要加價1000至2000元才買得到，幾乎把舊機庫存清空，通路商每家都「笑嘻嘻」，接下來只要專心賣新機就好。

整體而言，Tim哥看好今年iPhone 14 Pro和Pro Max新功能實用，仍會大賣，如果預算夠可以考慮。iPhone 14具備價格優勢、重量輕，是YouTuber或影像創作者外出拍片的好幫手，也是長輩或預算較低消費者的換機好選擇。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
還原現場！World Gym女臀推完坐地休息　倒下撞鐵架
高雄37天漂「7女1男」8浮屍！　網製表感慨：怎麼了
快訊／2000萬顆「正露丸」緊急回收！　2廠牌、3規格一次看
果粉湧好市多搶低價iPhone 14！　「兩款」最熱門15分
快訊／北市名醫下班過馬路被機車撞！　血流一地死亡
好市多人潮擠爆！　iPhone 14系列「5款新機」超殺價格
黃鴻升走2年！守護他20年女人首曝光　Junior帶他生前最

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」　果粉妹崩潰：衰啊

iPhone 14終於開賣！　果粉換機轉移重點看這裡

起床刷到iPhone 14 Pro「明天取」　還有果粉拿到了：排隊浪費時間

iPhone 14來了！中華電信豪言「要賣20萬支」　Pro預購達7成

全球瘋開箱！國外網友拍影片　秀iPhone 14動態島新亮點

iPhone14系列實測「1功能」有感升級！3C達人：長輩換機好選擇

好市多開賣人潮擠爆！iPhone 14系列「5款新機」價格曝　網直喊香

一張表秒懂！iPhone 14開賣首日優惠比一比　可抽特斯拉

18人輪流排68小時！15年資深果粉搶到中華電iPhone 14頭香

iPhone 14今正式開賣！　三款首發機型開箱出爐

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」　果粉妹崩潰：衰啊

iPhone 14終於開賣！　果粉換機轉移重點看這裡

起床刷到iPhone 14 Pro「明天取」　還有果粉拿到了：排隊浪費時間

iPhone 14來了！中華電信豪言「要賣20萬支」　Pro預購達7成

全球瘋開箱！國外網友拍影片　秀iPhone 14動態島新亮點

iPhone14系列實測「1功能」有感升級！3C達人：長輩換機好選擇

好市多開賣人潮擠爆！iPhone 14系列「5款新機」價格曝　網直喊香

一張表秒懂！iPhone 14開賣首日優惠比一比　可抽特斯拉

18人輪流排68小時！15年資深果粉搶到中華電iPhone 14頭香

iPhone 14今正式開賣！　三款首發機型開箱出爐

蔣萬安要衛疫苗文件告瀆職　陳時中斥：要這種立委幹什麼？

台中女檢才遭緩起訴竟嗆拘提2幼兒作證！開庭態度差送議處

崇越科技發表奈米級覆膜技術　立法院長游錫堃到場參觀

還原現場！World Gym女會員臀推完坐地休息　昏迷倒下撞鐵架擦傷

iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」　果粉妹崩潰：衰啊

今午後3地防雨彈　氣象局曝「下週後半期有颱風生成機會」

田馥甄總彩「聲音真實狀態」曝光！　鐵粉一聽全哭慘

快拿出學生證！爽玩樂園 「門票下殺1.8折」　壽星也只要299元

優惠碼快記！手搖飲「指定飲品第2杯半價」爽喝15天　只有1萬組

德州儀器出席SEMICON論壇　解析電源管理趨勢及GaN市場創新應用

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

3C家電熱門新聞

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

iPhone 14今正式開賣！　三款首發機型開箱出爐

他1原因不換iPhone！果粉服了：我要跳安卓

18人輪流排68小時！他搶到中華電iPhone 14頭香

iPhone 6s「神機已無殘值」！超狂2用途曝光

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！她崩潰

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

一張表秒懂！iPhone 14開賣首日優惠比一比　可抽特斯拉

iP14系列1功能有感升級！3C達人：長輩換機好選擇

iPhone 14開賣倒數！各大電信排隊、申辦活動盤點

iOS 16耗電嗎？實測結果這款iPhone續航剩不到3小時

3C達人開箱iPhone 14 Pro「試玩動態島」狂讚

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

浩子罕見火大當場變臉！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

黃鴻升走2年「我們想你」！

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

即／桃園銘傳深夜氣爆　學生四散奔逃

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

李亮瑾生了！41歲「2年產2胎」醫師都心驚

即／鹿港分局巡佐車禍重傷！留最後一口氣回家

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面