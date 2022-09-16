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阿嬤跌跤衣衫不整拒幫忙　女警：「阮假那恁孫咧」卸心房助就醫

▲王姓老婦如廁不慎跌倒，員警救護時，一度因衣衫不整拒絕幫助。（圖／中壢警分局提供）

▲王姓老婦如廁不慎跌倒，員警救護時，一度因衣衫不整拒絕幫助。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名72歲王姓老婦在停車場公廁如廁時不慎摔倒，雙腳無力爬不起來，便按壓求救鈴並大聲呼救，引起管理員注意報警求援，據報員警到場後，老婦一度以衣衫不整拒絕，經女警林欣瑩「阿姨，阮敢若恁孫咧」化解王婦心防，並細心協助老婦人清理及整理衣物，合力攙扶起身並協助送醫，老婦也十分感謝員警的暖心之舉不斷拱手道謝。

▲女警合力將王婦扶出廁所。（圖／中壢警分局提供）

▲女警合力將王婦扶出廁所。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局普仁派出所15日深夜0時30分許，接獲轄內地下停車場管理員報案稱，女廁內傳來有人哀號求救的聲音，發現是王姓老婦如廁時突然雙腳無力不慎摔倒，虛弱無助的坐在地上無法自行起身，女警林欣瑩及洪聖恩上前關心，老婦因受到驚嚇仍驚魂未定，見到警察不好意思的說自己衣衫不整，模樣很狼狽，拒絕員警幫忙，林員安慰老婦說：「阿姨，阮假那恁孫咧(我們就像你的孫子啦)，妳不要想那麼多，讓我們幫妳」，終讓卸下心防。

▲並將王婦送醫救治。（圖／中壢警分局提供）

▲並將王婦送醫救治。（圖／中壢警分局提供）

林員協助老婦整理好衣物，與洪員合力攙扶其起身，用巡邏車載至一樓停車場出口，等待救護人員到場檢視。救護人員到場後，檢視發現老婦雖無明顯外傷卻仍不斷冒冷汗，便建議就近送至醫院檢查，老婦離開前，面對兩位如孫子一般溫暖貼心的員警滿是感恩，不斷拱手道謝。

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