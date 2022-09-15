才剛獲救！台南阿嬤失蹤「喝泥水苦撐5天」　今疑熱衰竭猝逝

▲台南阿嬤失聯5天，再急水溪河床被尋獲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市新營區一名73歲的失智阿嬤9日晚間失蹤，家屬焦急如焚向警方報案，經過多日搜索後仍然沒有結果，警方還特別到「紅蝦港中太宮」拜拜，結果第5天就奇蹟在紅蝦港急水溪發現阿嬤跌坐在黃色的泥水中，幸身上沒有外傷，生命徵象穩定，就在大家恭喜家屬之際，不料阿嬤今(15日)早身體情況急轉直下，竟疑因熱衰竭離世，令親友相當震驚。

阿嬤9日上午自新營區騎著機車出門後再無音訊，家屬到了晚間仍未見阿嬤歸來，只好向警方報警協尋。警方獲報後立即發動搜索，但由於地處偏僻、範圍廣大，苦苦尋找未果；搜救行動進入第5天，警方13日出勤前還特地到所在地庄主廟「紅蝦港中太宮」拜拜，祈求能平安順利找到人。

結果才剛出勤不到20分鐘，立刻就傳來喜訊，巡佐王福得在紅蝦港急水溪河床終發現老婦跌坐在水中，從周圍草叢中露出一顆頭，萬幸的是身上無外傷、生命狀態穩定！婦人靠著喝地上的泥水撐下來，僅因數日未進食身體些許虛弱。

就在大家一片恭喜道賀、家屬心中大石也終於放下之際，竟又傳來噩耗；據悉，阿嬤今晨突然傳出身體不適，緊急送醫後病況急轉直下，最終於清晨5時許宣告不治，醫師初步推斷，死因疑是熱衰竭，後續未報刑事相驗，直接由醫院開立死亡證明。噩耗傳出後，尋獲阿嬤的學甲分局警方、以及親友都感到十分錯愕遺憾。