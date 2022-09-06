嬤抱癱軟嬰赤腳衝警所　警車開道3分鐘送到醫院...救回金孫一命

▲赤腳嬤抱著癱軟男嬰火速衝警所。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名李姓老婦人赤腳抱著全身癱軟的7月大男嬰衝進派出所，心急如焚的大喊「快一點，你們幫幫我」並向員警表示男嬰疑似午睡時不慎被枕頭悶住窒息，員警當機立斷駕駛巡邏車，開啟警示燈及警笛，3分鐘即將男嬰及老婦護送至醫院，經醫護人員急救後，男嬰恢復呼吸心跳並哇哇大哭，成功救回了一條寶貴的小生命。

▲員警當機立斷開警車載著阿嬤和男嬰衝醫院。（圖／中爏警分局提供）

4日13時許，李姓老婦人發現午睡的7個月大孫子臉部被枕頭覆蓋，掀開抱起時已全身癱軟，李婦嚇得一把抱起孫子，光著腳Y子便奪門而出跑向派出所，阿公也趕緊騎機車追上來，到達派出所門口不斷呼喊「警察先生」，李婦衝進派出所語氣顫抖「快一點，你們幫幫我」，所內員警見狀立刻上前察看，發現男嬰面色慘白、呼吸微弱，警員陳永玄二話不說拿了鑰匙就跑向巡邏車，休假返所整理業務的警員洪渝勛也立刻放下手邊工作，緊急載送李婦及男嬰至醫院。

▲所幸送醫及時順利救回男嬰。（圖／中壢警分局提供）

在車上李婦不斷拍打想喚醒男嬰，慌亂的泣不成聲，一旁的洪員不斷安撫並協助察看男嬰生命跡象，陳員沿路開啟警示燈、鳴放警笛，3分鐘內火速將男嬰護送至醫院進行緊急救治，救治過程中，阿嬤雙手合十不停顫抖著祈求孫子平安，陳員在一旁也感同身受不斷安撫其情緒，所幸男嬰經院方急救後即恢復呼吸心跳並放聲大哭，李婦和丈夫見到孫子平安無事這才鬆了一口氣。