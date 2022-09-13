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大陸 大陸焦點 特派現場

人倫慘劇！屁孫活生生把阿嬤勒到窒息亡　拍攝者不救還冷笑

圖文／鏡週刊

大陸昨（12）日流出一段影片，引發全球眾多網友的關注，影片可見一名男童跟阿嬤發生爭執，男童一氣之下，竟活生生直接把阿嬤勒到窒息。但更誇張的是，在一旁拍攝的少年，真的「拍攝者不救」。

據悉這段影片先在大陸微博發酵，隨後更被轉傳至推特和地下論壇，目前相關影片在微博上已被下架，但仍有不少中國網有在討論。大陸網友指出，事發地點在黑龍江，影片可見一名男童先是被阿嬤教訓，打了兩下，隨後男童整個人被激怒，開始攻擊阿嬤。

影片震撼！屁孫活生生把阿嬤勒到窒息，拍攝者真的不救。（翻自推特）

▲男童疑似不滿遭打罵，失手勒死奶奶。（翻自推特）

男童先是把阿嬤拽到地板，之後不斷出力勒住阿嬤的頸部，阿嬤先用拖鞋拍打男童的背部，示意他放手，卻只見男童越勒越緊，阿嬤也漸漸地不再有動作。這時拍攝者傳來少年的聲音，相信應是男童的兄長，拍攝者一開始還以為是男童打鬧，當阿嬤被攻擊時，他持續拍攝，後來發現阿嬤沒有了動作，才意識到不對勁，勸說男童放開阿嬤。

但男童卻還在氣頭上，吼道：「每次都打我，說我不講理，打我，到底是誰不講理！」隨後男童把阿嬤勒得更用力，少年害怕接下來會出大事，不斷對男童說：「她保證不打你了，真不打你了，你快鬆手吧。」男童這時才鬆手。

媽媽趕來先不救阿嬤，而是拿藤條打男童。（翻自推特）

▲媽媽趕來先不救阿嬤，而是拿藤條打男童。（翻自推特）

不過阿嬤這時已經一動也不動，躺在地板上，之後少年找來媽媽求助，媽媽看到這個狀況，先是拿藤條打男童一番，一邊抽一邊罵：「你奶奶死了，你奶奶死了！」男童似也發現自己做錯事，跟著哭喊「我錯了，奶奶你快起來」。 令人意外的是，現場沒有一個人，先幫阿嬤做初步急救或叫救護車。

目前未知這名阿嬤是被勒到昏迷，或是已經死亡，但有大陸網友指出，阿嬤最後傷重不治身亡。影片被傳開後，引發大批網友關注，不只是大陸網友，就連國外網友也感到震驚，網友們紛紛說：「這真的太恐怖了」、「真的是天生壞種，我真的想打死這屁孩」、「可悲啊。」




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