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南投女嘴角長「消不掉的痘痘」　醫一看不對勁...竟是惡性腫瘤

▲▼南投一名阿嬤因嘴角長痘痘相當困擾，接受檢查後才發現，竟是惡性腫瘤。（圖／南投醫院提供）

▲南投一名阿嬤因嘴角長痘痘相當困擾，接受檢查後才發現，竟是惡性腫瘤。（圖／南投醫院提供，下同）

記者許權毅／南投報導

南投一名80多歲的林姓阿嬤，因嘴角上方長了「痘痘」卻消不掉相當困擾，到平時就診的診所給醫生檢查，醫生察覺上面有糜爛腫塊，將她轉診到南投醫院，沒想到經切片化驗發現是「鱗狀細胞癌」惡性腫瘤，所幸手術順利完成，阿嬤臉部也恢復良好。

80幾歲的林姓阿嬤，以為嘴唇上方長了一顆「大痘痘」，因為長時間消不掉相當困擾，進而到平時追蹤慢性病的診所就醫，醫生阮千文觀察後認為情況不正常，上頭是糜爛性腫塊，趕緊將阿嬤轉診到部立南投醫院，經過切片手術後確診為上唇惡性腫瘤，阿嬤罹患的是亞洲人第二常見的皮膚惡性腫瘤，報告指出就是「鱗狀細胞癌」，好發在臉部、嘴唇以及耳朵。

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▲▼南投一名阿嬤因嘴角長痘痘相當困擾，接受檢查後才發現，竟是惡性腫瘤。（圖／南投醫院提供）

部立南投醫院由耳鼻喉科賴文森醫生以及整形外科呂明暐醫生組成團隊，考量阿嬤年紀、健康狀況等因素，一次進行切除跟立即性鼻唇溝皮皮瓣重建手術，所幸手術相當順利，還給阿嬤平整臉蛋，後續僅需回到診所追蹤即可。

阿嬤跟家屬得知是癌症都相當驚訝，原本以為只是「消不掉的痘痘」，從沒想過會是癌症。南投醫院院長洪弘昌表示，也感謝診所阮千文醫師的警覺與轉診，讓南投醫院很快就掌握病情，並順利完成治療。

▲▼南投一名阿嬤因嘴角長痘痘相當困擾，接受檢查後才發現，竟是惡性腫瘤。（圖／南投醫院提供）

▲▼南投一名阿嬤因嘴角長痘痘相當困擾，接受檢查後才發現，竟是惡性腫瘤。（圖／南投醫院提供）

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