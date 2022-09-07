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社會 社會焦點 保障人權

林信吾沒人性！曹瑞傑阿嬤悲籲「迅速槍決」：還2人公道

記者林悅、黃資真／台南報導

日前發生台南2名員警凃明誠、曹瑞傑，遭外役監逃犯林信吾殺害殉職意外，震驚全台，今（7）日台南地檢署偵結求處死刑。曹瑞傑阿嬤得知後表示認同檢方作為，希望法官能夠判死，並盡快執行死刑，還給孫子一個公道。

▲▼ 台南24歲勇警曹瑞傑殉職 。（圖／翻攝臉書）

▲ 台南勇警曹瑞傑不幸殉職 。（圖／翻攝臉書）

聽聞嫌犯稍早被求處死刑，痛失乖孫的曹瑞傑阿嬤泣訴，兇嫌竟然砍殺認真執勤的警察，痛批他根本毫無人性，請求法官一定要判死刑，才能還死去的2人一個公道。

曹瑞傑阿嬤哽咽表示，孫子突然離去讓很多人惋惜，也不敢看當時密錄器畫面，光用聽的就心如刀割，不敢置信兇嫌用如此殘暴的手段狠心砍殺，希望法官判處嫌犯死刑，並且迅速槍決，否則受害遺屬們的心會一直懸著。

嫌犯林信吾為明德外役監逃犯，2名遇害員警前往查緝贓車時，躲藏在一旁的林信吾擔心被發現，持刀先後砍殺凃明誠、曹瑞傑後，拿走警槍、彈匣騎乘贓車離去。並前往一處高中清洗身上犯罪痕跡，丟棄兇刀，轉搭計程車、公車、火車逃亡，製造多處斷點。

同日晚間11時33分，林信吾持8槍前往超商拿走7061元，並取走2包香菸，改搭白牌計程車前往高雄，再轉搭客運到新竹，最後在隔日凌晨4時許，在新竹客運站落網逮捕歸案。

案發當時1名陳姓員警前往支援，身上密錄器錄下曹瑞傑雖身中38刀，但一次次用堅強意志力努力坐起，卻又因傷勢過重反覆倒地，在他血流滿地、意識模糊之際，心中仍然惦記著尊敬的學長凃明誠，用盡最後一絲力氣呼喚陳姓員警，請他務必先去救凃，遺憾的是，2人均不幸殉職。

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