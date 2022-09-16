楊智淵被捕超過一個月　陸委會要求：盡速安全、無罪釋放！

▲《央視》播出楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣社運人士楊智淵在中國大陸涉國安法遭拘捕已超過一個月，國台辦14日稱辦案部門「依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利」。對此，陸委會15日正告中共相關部門，盡速安全、無罪釋放楊智淵、李孟居等人回台，並強調，「如果組個黨、上個網，都能夠危害中共政權穩定，只會讓台灣人民更看清中共專制極權本質。」

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上提到，楊智淵案發生至今，中共當局對楊智淵限制人身自由不通報、關押地點不告知，對楊智淵的家屬希望聯繫也不回應，所謂「依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權利」完全淪為空話、假話。

邱垂正說，國台辦對於楊智淵涉嫌危害國家安全的說法，陸委會要表達抗議與絕不接受，「台灣人在自己的土地上，行使憲法保障的言論自由、結社自由及參政權等各項權利，中共及所謂的法律無權置喙、無權干預、無權逮捕、無權處罰。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，中共當局刻意將台獨概念無限上綱，濫用國家安全對兩岸人民往來毫無正面的意義，「如果組個黨、上個網，都能夠危害中共政權穩定，只會讓台灣人民更看清中共專制極權本質，也讓我們更同情廣大的中國大陸人民，處於無所不在的壓迫感與窒息感之中。」

邱垂正提到，這段期間以來，政府相關單位也與李孟居（2019年被捕，日前已刑滿獲釋，但仍被迫滯留大陸）及其家屬保持密切聯繫，並透過既有的聯繫管道，向陸方提出讓李孟居盡速返台，與家人團圓。

邱垂正還說，政府一貫秉持與當事人及家屬達成共識協處本案，「我們也希望各界認清中共罔顧人權，才是讓李孟居無法返台的主要原因。李孟居尚未回到自由土地之前，政府也會持續以維護當事人權益，為處理本案的最高原則。」

最後，邱垂正強調，「再次正告中共的有關部門，盡速安全、無罪釋放楊智淵、李孟居等人回台，也要呼籲國人注意中共獨裁政權的本質，赴陸前務必三思，做好安全評估，沒有人生安全保障，一切的利益與權益都會瞬間幻滅。」