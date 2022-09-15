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朱立倫稱「各講各的」就是一中各表　陸委會：驗證了根本沒共識

▲▼國民黨今天(9/12)為黨籍台北市里長提名同志舉行造勢大會，國民黨主席朱立倫及黨籍台北市長參選人蔣萬安一同出席為黨籍里長披掛彩帶授予戰旗。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席朱立倫13日回應大陸官媒《人民政協報》一篇強調「九二共識」只有「一中」沒有「各表」的文章時，稱「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」對此，陸委會15日表示，國民黨的回應驗證了，根本沒有所謂的「共識」。

▼陸官媒《人民政協報》刊登《正本清源，九二共識不容歪曲》文章。（圖／翻攝人民政協報）

▲▼陸官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」　有國民黨高層偷換概念。（圖／翻攝人民政協報）

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上說，國民黨回應中方對一中各表的說法，驗證了根本沒有所謂的「共識」，要強調的是，北京當局既設定了矮化台灣的一中原則為政治前提，又一廂情願的設計一國兩制作為統一的終局，更不斷加大對台文攻武嚇，在法理及現實上完全無法立足，台灣人民絕對不會接受。

邱垂正提到，「對岸持續誤解誤判情勢，刻意詆毀台灣民主體制，只是凸顯出其根本無力處理兩岸關係的困境。」

邱垂正還說，對於國台辦宣傳所謂「一中原則的九二共識及一國兩制」，企圖否定中華民國主權的做法，台灣民意早已明確拒絕，「我們要呼籲中共當局，唯有正視兩岸互不隸屬的客觀事實，以對等、尊嚴、不預設前提的務實溝通，來降低兩岸間的誤解、誤判，以及尊重台灣民意，這才是兩岸關係良性互動的關鍵。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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