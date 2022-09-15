朱立倫稱「各講各的」就是一中各表　陸委會：驗證了根本沒共識

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席朱立倫13日回應大陸官媒《人民政協報》一篇強調「九二共識」只有「一中」沒有「各表」的文章時，稱「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」對此，陸委會15日表示，國民黨的回應驗證了，根本沒有所謂的「共識」。

▼陸官媒《人民政協報》刊登《正本清源，九二共識不容歪曲》文章。（圖／翻攝人民政協報）



陸委會發言人邱垂正在例行記者會上說，國民黨回應中方對一中各表的說法，驗證了根本沒有所謂的「共識」，要強調的是，北京當局既設定了矮化台灣的一中原則為政治前提，又一廂情願的設計一國兩制作為統一的終局，更不斷加大對台文攻武嚇，在法理及現實上完全無法立足，台灣人民絕對不會接受。

邱垂正提到，「對岸持續誤解誤判情勢，刻意詆毀台灣民主體制，只是凸顯出其根本無力處理兩岸關係的困境。」

邱垂正還說，對於國台辦宣傳所謂「一中原則的九二共識及一國兩制」，企圖否定中華民國主權的做法，台灣民意早已明確拒絕，「我們要呼籲中共當局，唯有正視兩岸互不隸屬的客觀事實，以對等、尊嚴、不預設前提的務實溝通，來降低兩岸間的誤解、誤判，以及尊重台灣民意，這才是兩岸關係良性互動的關鍵。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

