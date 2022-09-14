陸委會擬出售澳門國父紀念館　藍委轟「變賣國產」：不在乎民主價值

▲國民黨立委李貴敏。（圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

日前有媒體爆料，我國「澳門國父紀念館」面臨中國大陸沒收，陸委會研議以「出售」方式處置。藍營立委李貴敏痛批，「民進黨政府眼裡只看得到錢，不在乎歷史和民主價值。政府預算浮編、鋪張浪費，國債更是屢創新高，居然連變賣國產都想得到，這跟敗家子把宗廟祠堂賣掉又有甚麼兩樣？」

根據自由時報報導指出，台灣駐澳門辦事處目前僅剩3名官員，其中最後一名人員簽證將於10月底到期。由於中國大陸「二十大」將至，澳門特區政府可能會以簽署「一中承諾書」作為條件來續發簽證，倘若台灣駐澳門辦事處無正式駐員，國有財產「澳門國父紀念館」恐遭中國大陸沒收。

對於陸委會擬出售「澳門國父紀念館」一事，李貴敏痛批，「民進黨政府眼裡只看得到錢，不在乎歷史和民主價值。政府預算浮編、鋪張浪費，國債更是屢創新高，居然連變賣國產都想得到，這跟敗家子把宗廟祠堂賣掉又有甚麼兩樣？」

李貴敏表示，官員和民進黨立委說得好聽，說是為了因應駐澳門辦事處於無派駐正式人員時，「澳門國父紀念館」可能被大陸沒收，「但賣給別人大陸就不沒收了嗎？就相安無事了嗎？民進黨政府在乎的是『中華民國』四個字？還是在乎國父與中華民國歷史？抑或是想要售屋賣厝的收入？」

李貴敏痛批，駐澳門辦事處派駐正式人員是陸委會的工作，捍衛國有財產也是陸委會的法定職責之一，如今政府及官員流行擺爛，無法面對就不予理會或出售國產，「政府官員只負責領高薪，編這麼多預算養這麼多肥貓官員幹甚麼？」

李貴敏也開轟陸委會，「竟然還有臉說要全力保護在澳門的國有財產？就連跟大陸協商或法律攻防都不敢了，還談什麼捍衛中華民國？吹牛前先把正事辦辦吧！沒本事保護海外的國家財產，就請讓讓位讓有本事的來吧！就別再空口說白話，也別再找藉口敗家花錢了吧！」

李貴敏強調，民進黨別再拿「雙橡園」來比較，國民黨當初在與美國斷交的壓力下，為了保存中華民國國產，在外交上花了多少力量與努力，況且雙橡園是在美國，類似模式在香港或澳門行得通嗎？「行政部門倒是說清楚，到底想把國產轉到誰名下？還是收到賣國產的款項後，就拍拍屁股了事？」

陸委會昨日表示，政府重視台澳關係及雙方民眾交流權益，但對於中國大陸要求簽署「一中承諾書」，絕難同意。

陸委會強調，將依據2011年換文精神，秉互惠互信原則處理台澳雙方人員派駐事宜，為保障與服務在澳門的國人，政府已備妥應處方案，以確保民眾的權益與福祉，「台灣在澳門國有財產皆依法持有及使用，政府會全力保護在澳門的國有財產。」