對陸委會提3階段復航　金門縣府：「國境小三通」是最重要的路

▲金門縣府向陸委會申請復航。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門大橋即將於今年完工通車，讓金門全縣對內能形成單一完整交通行政圈，至於對外，金門縣府則強調，「國境小三通復航」為最重要的一條路，縣府會持續對外進行跨境包機的推動，且自2020年12月起就向陸委會提「試行小三通部分航班」提案，今年初也向陸委會提出申請預案，並分人道先行、鄉親優先、全面開放等3階段方案，積極與兩岸主管單位協商爭取。

縣府表示，向外聯結是金門發展的必要手段之一，連結大金門與小金門間的跨海大橋「金門大橋」於今年7月正式合龍，金門對內除能有效平衡縣政資源之投入，亦使金門全縣形成單一完整交通行政圈之有利條件。而對外，除了與台灣本島航空班次的逐步回穩，縣府也持續進行跨境包機的推動，而最關鍵的「國境小三通復航」，即成為金門對外最重要的一條路，然而「國境」的開放與否，決定權並非在地方政府， 2020年疫情初，金門縣政府針對小三通航線，原已與兩岸均有「減班不停航」之共識，但後續因疫情持續擴大，加上當時中央下令，中港澳郵輪大三通不得靠岸，最後行政院即宣布自2020年2月暫停小三通客船航線。

對此，縣府已同步積極視疫情發展向中央單位進行政策建議，自2020年12月研提「建請中央部會研議專案試行小三通部分航班」提案，函請陸委會納入評估起，至今年8月止已陸續共9次提出相關建議或拜會行程，今年初亦依因應疫後發展，向陸委會提出申請預案，並分人道先行、鄉親優先、全面開放等3階段方案，持續與兩岸主管單位協商爭取，現今中央邊境政策已朝鬆綁方向規劃，更應一視同仁以大方向做框架，同步加速推動小三通有條件復航，以符合金門全體鄉親之期待。

縣府指出，近日坊間偶有「縣府應帶頭抗爭」之鼓動民粹言論，然而此舉真能達到「復航」之目的？又中央部會就會因此而「買單照辦」？這樣既非法治國家應有的態度，也不是權力分立該有的民主國家制度，縣府將不斷透過各種管道，向中央單位持續爭取，期待能早日回復金門各面向之對外交通渠道。

縣府認為，小三通的復航，牽動的不僅是人的流動，亦間接影響了金門產業的發展，而關係最深的，即是金酒公司的整體營銷業績，然而部份網路公眾平台上，偶有特定人士對金酒應執行「清庫計畫」之建言，然金酒公司2018年雖有訂定相關清庫計畫，但究竟是「實際可行」？還是淪為「紙上談兵」？答案其實已反應在目前兩大代理商的結果中，金酒營銷的整體策略，不應淪為網路上的文字渲染及耳語，真正愛金酒、愛金門，更應該一起共同努力，來守護我們家鄉的這份珍寶，而非一邊在抨擊金酒的經營策略，一邊又用曾經的身份去爭「小我之利」。

根據資料顯示，金酒總公司2015年至2018年總營收約482億元，2019年至今年預估總營收約450億元，縣府強調，在受到疫情嚴重影響之下，金酒公司全體努力的成績，應得到鄉親肯定與感謝，實不宜以「放話」的方式來打擊金酒同仁的信心。而鄉親非常關心的廈門公司營業概況，2013年至2018年共6年營業額總合約為27.7億，然廈門公司自2019年至2021年僅3年期間，總營業額即達30億以上，顯見對陸市場之營銷策略符合預期，今年雖受大陸地區疫情防控之影響，但金酒廈門公司仍然持續努力，期待能維持良好的銷售業績。

金門縣府發言人吳伯揚表示，楊鎮浯縣長深知小三通復航對於金門發展的重要影響，數次在與中央單位的拜會或各項重要會議場合，均極力爭取以最符合金門需求的方式逐步恢復小三通客運航線，期待中央單位亦能以更宏觀的思維，在疫後國境政策的調整上，能讓金門對外交通重新走回對的道路上，而在金酒整體營運策略上，「守住金酒、不負期待」是楊鎮浯給予金酒團隊唯一的政策指示，楊鎮浯縣長充份尊重金酒團隊之專業決策，也對金酒未來的營運有信心。