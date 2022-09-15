檢舉少將跑聲色場所「身分被1985出賣」　陸軍認失當：核予適懲

▲陸軍司令部。（圖／翻攝Google Maps）



記者杜冠霖／綜合報導

日前有民眾打1985申訴專線爆料「陸軍軍官進出情色小吃部」，沒想到卻被對方致電要求詳談，甚至檢舉人的身分還被外洩。陸軍司令部14日發新聞稿坦承，處置欠妥、將檢討改進，但眾怒難平，前立委黃國昌更痛批應移送監察院彈劾，對此，陸軍司令部15日晚再發聲明表示，黃忠實少將即起調任陸軍委員，同案因「1985」檢舉處置失當人員，亦將檢討疏責，核予適懲。

根據《自由時報》報導，有民眾在台南目擊到一名國軍高層進入情色小吃部後，自己假裝入店消費，找到了該軍官，拍了照之後，認出是副指揮官而致電軍方「1985 申訴專線」檢舉。

黃國昌痛批，這樣的1985專線運作方式，根本就是讓本來應該保護檢舉人的督察室，透過非法的洩密，讓被檢舉的長官可以直接找吹哨者算帳，「真的離譜到令人無法想像！」

黃國昌呼籲，請國防部不要只說要「內部檢討」、「行政懲處」：該移送法辦，請依職權移送檢調、該移送彈劾，請移送監察院彈劾，「最重要的是：請向國人好好解釋，未來如何能相信打1985，不會被賣了？」

對此，陸軍司令部15日表示，第八軍團副指揮官黃忠實少將因個人行止，引發外界訾議及討論，即起調任陸軍委員，靜待後續行政調查。同案因「1985」檢舉處置失當人員，亦將檢討疏責，核予適懲。

陸軍司令部指出，對於單位未能善盡保護檢舉人個資，造成檢舉人困擾，深表歉意；後續將檢討策進，要求各督察部門恪遵「國防部及所屬機關處理人民陳情案件作業要點」，並加強人員作業紀律，確保當事人權益。