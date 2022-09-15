民眾爆料軍官出入聲色場所竟被致電「關切」　黃國昌點名國防部開罵

▲前立委黃國昌。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

日前有民眾打1985申訴專線爆料「陸軍軍官進出情色小吃部」，沒想到卻被對方致電要求詳談，甚至檢舉人的身分還被外洩。對此，前立委黃國昌15日批評，真的離譜到令人無法想像！這樣的1985專線運作方式，根本就是讓本來應該保護檢舉人的督察室，透過非法的洩密，讓被檢舉的長官可以直接找吹哨者算帳！請向國人好好解釋，未來如何能相信打1985，不會被賣了？」

根據《自由時報》報導，有民眾在台南目擊到一名國軍高層進入情色小吃部後，自己假裝入店消費，找到了該軍官，拍了照之後，認出是副指揮官而致電軍方「1985 申訴專線」檢舉。

黃國昌表示，沒想到1985接通後疑似將爆料者資料提供給當事人，爆料者先後接到自稱是副指揮官的駕駛兵、政戰主任等人來電，最後則是一位帶有「黑道口氣」的男性，用幾近威脅的語氣要求詳談。對此該軍團表示事情尚待釐清，將找相關人員詢問。

黃國昌解釋，打1985檢舉，會發生什麼事？首先，負責1985專線的國防部總督察室，會將你的資料交給被檢舉人所屬單位（在本案，就是「陸軍八軍團」）的督察室。然後，該督察室的值日軍官會將「檢舉人的資料」交給「被檢舉人」。

接下來，檢舉人就會收到來自「被檢舉人」的電話，進行「解釋」。最後，被檢舉人還會將檢舉人的資料交給他自己的友人，請該友人再打電話給「檢舉人」，予以「好好勸說」。

黃國昌痛批，沒錯，這就是最近所發生，針對「陸軍八軍團黃姓少將副指揮官，搭乘公務車赴聲色場所」違紀事件，檢舉人打1985專線提出檢舉之後，所發生的事，「真的離譜到令人無法想像！這樣的1985專線運作方式，根本就是讓本來應該保護檢舉人的督察室，透過非法的洩密，讓被檢舉的長官可以直接找吹哨者算帳！」

黃國昌呼籲，請國防部不要只說要「內部檢討」、「行政懲處」：該移送法辦，請依職權移送檢調、該移送彈劾，請移送監察院彈劾，「最重要的是：請向國人好好解釋，未來如何能相信打1985，不會被賣了？」

對此，陸軍司令部14日表示，初步查證，八軍團副指揮官黃少將確實在昨日傍晚5時許接到退伍同袍邀約，前往台南市安定區小炒店，向正在慶生的友人夫妻致意後隨即離去。

陸軍司令部強調，國軍對於高階幹部的行為、操守甚為重視，已派遣督察人員赴單位調查釐清，如確有違失，將核予適懲。

另傳民眾檢舉後卻遭軍方人員致電「關切」，陸軍司令部也表示，八軍團在接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，本部將檢討策進，避免類案再生。