習近平普丁將會面！俄中軍艦正在太平洋聯合巡航　展開實彈演習

▲圖為俄中2021年10月17日至23日的首次聯合巡航。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

就在俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平15日在烏茲別克會面登場前，俄羅斯國防部15日表示，中俄海軍戰艦正在太平洋水域展開聯合巡航，包括進行一系列實彈炮擊演習。

Боевые корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана.



Экипажи отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями группировки. pic.twitter.com/1jXkQ8DTmZ — Юстас Алексу (@Vladimi03721352) September 15, 2022

俄羅斯衛星通訊社報導，中俄戰艦官兵將展開聯合戰術機動、編隊戰艦之間的通信組織、實戰炮火射擊、艦載直升機飛行等訓練。俄羅斯國防部稱，「作為國際軍事合作計畫的一環，俄羅斯海軍與中國人民解放軍海軍的軍艦正在太平洋水域進行第二次聯合巡航」。

此次巡航任務由俄羅斯海軍太平洋艦隊護衛艦沙波什尼科夫元帥號、俄羅斯英雄阿爾達爾齊登扎波夫號、完美號與轟鳴號以及中型海上油輪佩琴加號組成的編隊執行，而中國則派出南昌號驅逐艦、鹽城號護衞艦以及東平湖號補給艦。俄國防部指出，巡航任務包括加強俄中海軍合作、維持亞太地區和平穩定、海域監控、保衛俄中海洋經濟活動設施。

2021年10月17日至23日，俄中海軍戰艦展開首次聯合巡航，雙方編隊穿越津輕海峽，總航程超過1700海里。