烏軍捷報狂傳！烏克蘭「親俄公民」出逃中　邊境車隊大排長龍

▲烏俄邊境檢查哨車潮。（圖／翻攝自Facebook／Сергій Гайдай ）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭持續近7個月，烏克蘭軍隊近來在東部地區捷報頻傳，幾乎快要收復第二大城哈爾科夫，當地州長指出，現在烏東地區已經有許多與俄軍勾結的烏克蘭人，攜家帶眷逃往俄羅斯，邊境檢查哨大排長龍。

根據《衛報》報導，烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Haidai）表示，當地親俄指揮官辦公室、檢察官辦公室的占領者都在逃離中，「我們的游擊隊在克雷明納（Kreminna）行政大樓升起的烏克蘭國旗依舊完好如初，因為俄羅斯人現在似乎明白一切，不敢將它取下來，俄羅斯人和他們的同夥正從盧甘斯克逃回俄羅斯。」

目前烏克蘭軍隊仍持續在哈爾科夫進行反擊，幾乎已經收回整個地區，俄軍也持續對發電廠等周圍地區發動空襲。蓋戴在社群網站上貼出一段烏俄邊境檢查哨大排長龍的影片，「由於害怕遭到報復，與俄羅斯合作的烏克蘭公民正在收拾好戰利品，帶著家人準備離開。」

烏克蘭檢察官5月初時曾表示，針對烏克蘭公民的叛國罪案件共有700多起，還有另外700件與俄方勾結的案件，光是哈爾科夫地區就有50幾件，對象包含警察、市長和法官，他們的罪嫌都指向在俄軍進攻期間，協助俄軍進入村莊並殺害數十人。

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