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關鍵在「飄飛」成功　運-20首飛歷史性提前2天

▲運-20。（圖／CFP）

▲運-20。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

缺乏大型運輸機一直被外界視為解放軍空軍的一大短版，但在運-20的問世後逐漸解決缺陷，中國官方在該機正式服役滿6年後，今年7月更正式宣布其衍生型運油-20也已開始執行戰備任務。一名試飛員透露，2013年運-20的首飛任務實際上較原先計畫提前2天，最大主因就是「飄飛」的順利完成帶給他們巨大信心。

運-20試飛員鄧友明向《環球時報》指出，當時「飄飛」的新動作是首飛前的一個課目。他說，正常飛機飛行，起飛動作是停在跑道頭，加滿油門、鬆剎車、增速，到一定速度之後把前輪抬起來，隨著速度增加飛機會離地，離地之後爬升。「而飄飛動作的前半段與正常起飛一樣，但隨著速度加快，當飛機剛離地後飄飛的操縱動作正好相反，收光油門、穩住機頭，控制飛機下降，然後接地、滑跑、減速、退出。」

報導強調，「飄飛」動作雖然離地的時間不長但意義很大，它不僅驗證了飛機在空中的操縱邏輯、響應情況，也表明試飛員對飛機有相當好的掌控能力，同時也為真正的首飛打下堅實基礎。

▲▼大陸爆發新冠肺炎疫情，2020年2月13日共計有6架運-20馳援武漢。(圖／翻攝自大陸網站)

▲大陸爆發新冠肺炎疫情，2020年2月13日共計有6架運-20馳援武漢。（圖／翻攝自大陸網站）

報導進一步透露，事實上2013年1月28日才是運-20原定的首飛時間，但由於氣象預測當日天氣不佳，因此試飛就在「推遲是最穩妥的做法、提前首飛相當少見」之間陷入膠著。而就在前不久最後一個架次「飄飛」的成功，給全線極大信心，試飛團隊最終決定首飛提前。2013年1月26日西北某機場，運-20完成歷史性首飛任務。

據了解，運-20於2019年改用自製的渦扇-18發動機，目前最大起飛重量200噸，最大載重55噸，最大航程約7800公里，未來若能順利搭配渦扇-20發動機，最大起飛重量可望達到220噸，最大載重量達到66噸。該機隨著2020年因應疫情馳援武漢，到今年4月派遣6架連續2天往返塞爾維亞交付紅旗防空導彈系統，漸漸向外界展現戰略空軍的能力。

當然以運-20為平台改裝的運油-20空中加油機的服役也被視為解放軍邁向戰略空軍的一大關鍵，該機據傳已在2021年生產至少5架，同年11月28日則首度出現在台灣航空識別區。緊接著中國空軍新聞發言人申進科於今年7月31日宣布運油-20開始執行戰備任務，8月26日該機則在長春大房身機場空軍開放日活動中首次公開地面展示。

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