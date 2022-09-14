烏克蘭收復8000平方公里失土　專家示警：普丁恐動用核武反擊

▲俄羅斯總統普丁。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）13日晚間表示，本月已收復約8000平方公里失土，全集中在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）東北部地區。但專家警告，俄羅斯總統普丁恐怕會動用核武，為俄軍慘敗復仇。

綜合太陽報、鏡報報導，北約前副秘書長高特莫勒（Rose Gottemoeller）警告，普丁可能會在烏克蘭在戰事中取得進展之際，採取激烈行動。她說，「看看普丁總統和他的圈子，我擔憂他們現在會以不可預測的方式進行反擊，甚至可能動用大規模殺傷性武器」，像是化學、生物、放射性、核攻擊或任何其他可致命或造成重大傷害的武器。

高特莫勒透露，她不認為普丁會下令調動洲際彈道飛彈或潛射飛彈，但莫斯科政府可能下令進行核示威打擊，地點可能選在黑海上空或是烏克蘭軍事設施。

在高特莫勒發出警告之際，烏軍奪回東北部哈爾科夫地區大片失土。澤倫斯基13日透過電視演說表示，本月迄今已收復約8000平方公里領土，正在哈爾科夫地區採取「穩定措施」（Stabilisation measures），以鞏固在周末取得的重大勝利，約有一半領土已經完成，其餘地區則仍在進行中。

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