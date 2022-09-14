解放軍長江演練架橋渡江　20分鐘完成1公里鋼鐵浮橋可承重60噸

記者魏有德／綜合報導

解放軍中部戰區陸軍某舟橋旅近日在長江某水域集結，準備進行一場渡江工程保障演訓。演訓開始後，該舟橋旅官兵在20分鐘內完成一座長1公里、承重60噸的鋼鐵浮橋，橫跨長江兩岸，數十輛軍車隨後通過浮橋，驗證載重負擔能力。

▲解放軍中部戰區某舟橋旅在長江實施架橋渡江演訓。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《解放軍報》報導，該旅演練始終堅持實案誘導、實兵對抗、實裝通載，在任務江段各預選渡場逐年依次開設浮橋和門橋混合渡場，保障任務部隊快速渡江，全面檢驗了舟橋部隊全流域、全天候、全時段，渡江工程保障任務能力。

演練開始時，首先由士兵發射信號彈，此時，擔任架橋任務的錨定門橋、橋節門橋、漕渡門橋分別從岸邊隱蔽處快速駛出，直奔預定渡場。

當門橋行進至目標區域時，錨定門橋分隊成一字排開，在指定位置投下鐵錨，十餘座門橋依次前出，對準橋軸線，由兩岸向江中心連接，閉塞門橋則迅速調整位置，完成搭岸、連接、閉塞作業。

浮橋和龍後傳出敵情通報，指揮官下達命令，利用煙幕偽裝和構築假浮橋的方式，對浮橋渡場進行隱蔽處置。在岸上的警戒單位也提供火力掩護，讓試通載車輛從浮橋上駛過，在岸邊待渡的數十台軍車駛上浮橋，成一路縱隊快速駛向對岸，驗證浮橋承載力。