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衝突兩天150多死　亞美尼亞宣布與亞塞拜然停火

▲▼ 亞美尼亞國防部2022年9月13日發布youtube影片，顯示亞塞拜然部隊越過邊境並接近亞美尼亞陣地。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞美尼亞國防部2022年9月13日發布youtube影片，顯示亞塞拜然部隊越過邊境並接近亞美尼亞陣地。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社莫斯科14日綜合外電報導

亞美尼亞高層官員今晚表示，他們已和亞塞拜然達成停火。兩國在俄羅斯於烏克蘭戰場焦頭爛額之際，兩天前再次為雙方長年爭議的納卡地區衝突，兩軍傷亡超過150人。

路透社報導，目前亞塞拜然方面尚未就停火一事表態。雙方這兩天交火是繼2020年兩國再次開戰以來最血腥的一次衝突。

俄羅斯在高加索地區仍具首屈一指的外交影響力，目前在兩亞衝突的地區也有2000名維和部隊；亞美尼亞與亞塞拜然2020年的戰事也是經莫斯科斡旋下停戰，當時雙方陣亡數百人。

▲▼ 亞美尼亞國防部2022年9月13日發布youtube影片，顯示亞塞拜然部隊越過邊境並接近亞美尼亞陣地。（圖／達志影像／美聯社）

俄國媒體引述亞美尼亞安全委員會委員長葛里戈揚（Armen Grigoryan）在國內的電視談話：「拜國際社會居間參與之賜，我們已達成停火協議。」

亞美尼亞方面今晚宣布，停火已生效好幾小時，亞美尼亞國防部稍早也說邊界地帶交火停歇。目前雙方均把這次衝突歸咎對方。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）早先在國會表示，這次衝突亞美尼亞有105名官兵陣亡；亞塞拜然則在交火首日通報50名官兵陣亡。

俄羅斯國會上議院高層卡拉辛（Grigory Karasin）告訴俄羅斯新聞社（RIA），兩亞停火靠的主要是俄國外交斡旋奏效，還說俄國總統蒲亭已跟帕辛揚通話。蒲亭呼籲雙方冷靜，區域相關當事國也籲請兩亞克制。

帕辛揚在國會發表談話時另指出，亞美尼亞已訴請俄國領導的集體安全公約組織（CSTO）協助，恢復亞美尼亞的領土完整。

同屬前蘇聯加盟共和國的亞美尼亞和亞塞拜然，已為納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區衝突數十年。多山地帶的納卡區是一塊位於亞美尼亞境內的亞塞拜然土地，但當地大部分居民是亞美尼亞人。

雙方第一次為納卡區交戰發生在蘇聯瓦解後，當時亞美尼亞部隊控制大部分納卡區，當地被亞美尼亞分離主義勢力控制約30年。亞塞拜然則在2020年為時6週的戰爭裡奪回亞美尼亞人手中的這片土地。當時亞美尼亞國內發生多起不滿總理帕辛揚的示威。

德國之聲（DW）則引述消息人士指稱，這次兩亞衝突不盡然全為納卡區，有部分是針對亞美尼亞領土的據點。

位於南高加索的亞美尼亞與亞塞拜然若再全面開戰，恐使俄羅斯和土耳其被迫捲入。亞美尼亞與莫斯科結盟，境內也有俄羅斯軍事基地，亞塞拜然後面則是土耳其撐腰。當地的戰事會破壞含石油、天然氣輸送管道的重要走廊，恐加劇俄烏戰爭後已然惡化的能源危機。

維也納裁軍及禁止核子擴散中心（VCDNP）高級研究員諾特（Hanna Notte）告訴德國之聲，這場衝突絕非巧合，而是亞塞拜然趁俄國在烏克蘭戰場不順之際生事，她預期還會有別國有樣學樣。

諾特說伊朗會趁機強化對俄國的影響力，另在俄國介入當地衝突甚深的敘利亞、利比亞，也可能出現情勢不穩。

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