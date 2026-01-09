銀髮翁治療性功能還買壯陽藥！妻起疑蒐證...結果揪出73歲小三

▲Ａ女與丈夫成婚45年，竟發現丈夫老年外遇，氣得告上法院。（圖／記者林東良攝）

記者葉品辰／台南報導

結婚45年的70多歲Ａ女控訴丈夫疑在銀髮族活動中心結識73歲Ｂ女後感情變調，不僅多次單獨外出、共進餐點，甚至被直擊一同進出汽車旅館、長時間待在Ｂ女住處，互動宛如夫妻，讓她身心受創。台南法院審理後認定，Ｂ女行為已逾越一般社交界線，侵害配偶權，判賠Ａ女50萬元精神慰撫金。

判決指出，Ａ女與丈夫攜手走過45年婚姻，育有3名子女，原本生活平穩，卻在去年初起出現變化。Ａ女發現丈夫突然改變穿著與生活習慣，兩人多年未有親密關係，但丈夫卻私下購買壯陽藥、潤滑劑，甚至自費接受性功能障礙療程，卻始終未與妻子恢復親密，讓她心生疑慮。子女暗中協助蒐證後，陸續掌握父親與Ｂ女單獨外出、騎機車緊貼同乘、共進晚餐的畫面，兩人關係顯得過於親密。

更令Ａ女難以承受的是，蒐證期間還發現兩人多次前往汽車旅館休憩，並曾在旅遊團行程中被她當場抓包相鄰而坐、互動自然。Ａ女表示，曾拿證據質問兩人，對方一度口頭承諾不再聯絡，卻仍繼續往來，層層背叛讓她承受巨大心理壓力，甚至就醫被診斷為「適應障礙症併憂鬱情緒」，因此提告向Ｂ女求償80萬元精神慰撫金。

對此，Ｂ女辯稱她與男方僅是一般銀髮族朋友往來，否認逾矩，並解釋汽車旅館只是臨時處理身體不適，與不忠無關。不過，台南法院審酌相關照片、旅館紀錄及現場影像後認為，兩人互動已明顯超出正常社交範圍，足以干擾婚姻共同生活的安全與幸福，構成侵害配偶權，最終判決Ｂ女須賠償Ａ女50萬元及利息。