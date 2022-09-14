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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民進黨組「雲嘉嘉」連線作戰　地方賭盤曝：雲林選情五五波

▲▼首場行動中常會移師至雲林舉行　蔡英文：重新贏回雲林縣和嘉義市的執政權　對手做不到的我們來做。（圖／民進黨提供）

▲民進黨雲林縣長參選人劉建國。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／雲林報導

九合一地方選舉倒數，民進黨首場行動中常會14日下午在雲林縣登場，身兼黨主席的總統蔡英文宣布組成「雲嘉嘉」連線，拉抬雲林縣長參選人劉建國、嘉義市長參選人李俊俋、尋求連任的嘉義縣長翁章梁氣勢。知情人士形容，嘉義縣、嘉義市選情「穩定」，最關鍵在於雲林縣，地方傳出現在選舉賭盤已經開到「五五波」，選情十分膠著。

一名黨政高層透露，民進黨評估雲林勝選「有相當的機會」，一來因過去兩次總統選舉，蔡英文兩度拿到6成以上的選票，去年公投也贏很多，加上兩名現任立委都是民進黨籍，二來對比現任縣長張麗善的家族政治色彩重，也沒有太多執政績效，因此，民進黨把雲林縣列為目標縣市之一。

知情人士指出，相較於嘉義縣市選情「穩定」，雲林縣長選舉呈現膠著狀態，原本擁有現任優勢的張麗善，照理來說對於挑戰者應該冷處理，但她近期措辭激烈、反批劉建國的說法，透露其選情不若外界認為的那麼穩定，近期更傳出，地方選舉賭盤已經開到「五五波」，而不是「張麗善讓多少」，值得關注。

蔡英文今天在行動中常會表示，劉建國出身基層，從政初衷就是要照顧弱勢以及基層民眾的需求，努力要為雲林「爭一口氣」，他也以具體行動讓雲林醫療水準與長照資源不斷完備，聽完劉建國的簡報，可以感受到他的心中已有未來縣政發展藍圖，他已經準備好要與縣民一起努力，以農業與生技雙箭頭帶動雲林發展，讓縣民以身為雲林人為榮，民進黨一定要贏回雲林，打破家族政治，讓雲林有政治清新的好將來。

此外，為了催出雲嘉嘉地區選票，民進黨除了將首場行動中常會辦在雲林縣之外，近日也在國道上，西螺交流道、嘉義交流道附近豎立兩個大型廣告看板，希望讓南來北往的民眾、返鄉遊子都能夠看到民進黨雲嘉嘉縣市長候選人的形象廣告。

民進黨指出，廣告的設計也跟今日公布的影片一樣走清新風，翁章梁、劉建國、李俊俋都穿上白襯衫，要一起「為家鄉做事」打造更好的雲嘉嘉，更向出外打拚的遊子號召「揪你返來、逗陣為家」。

▲▼首場行動中常會移師至雲林舉行　蔡英文：重新贏回雲林縣和嘉義市的執政權　對手做不到的我們來做。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▼民進黨近日在國道上，西螺交流道、嘉義交流道附近豎立兩個大型廣告看板。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼民進黨近日也在國道上，西螺交流道、嘉義交流道附近豎立兩個大型廣告看板。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨近日也在國道上，西螺交流道、嘉義交流道附近豎立兩個大型廣告看板。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨近日也在國道上，西螺交流道、嘉義交流道附近豎立兩個大型廣告看板。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨近日也在國道上，西螺交流道、嘉義交流道附近豎立兩個大型廣告看板。（圖／民進黨提供）

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