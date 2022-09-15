傳普丁又躲過暗殺！乘車返官邸「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

俄國反對派自媒體General SVR爆料，69歲總統普丁又躲過一次暗殺，他乘車返回官邸時，左前輪突然發出巨響、冒出濃煙，疑似遭人裝設炸彈，但最終仍在毫髮無傷的情況下，安全回到住處。案發後，3名隨扈離奇失蹤，總統維安服務部門的負責人及其他幾人已遭停職拘留。

General SVR在Telegram頻道發布貼文表示，總統車隊一共由5輛武裝豪車組成，而普丁所乘坐的是中間第3輛，「在距離官邸還剩下幾公里處，第一輛護送車輛被救護車擋住，第二輛護送車輛繞行過去，沒有因為突然的阻礙停下」，未料就在此時發生爆炸。

General SVR宣稱，儘管普丁的汽車「控制出問題」，卻仍及時駛離攻擊現場，安全抵達官邸。事件發生後，救護車駕駛座上發現一具遺體，而總統3名隨扈卻消失了，「這些人正是車隊第一輛汽車裡的人。他們的命運現在不得而知，他們乘坐的汽車在案發現場數公里外被發現，裡頭空空如也。」

▲普丁親密盟友杜金（Aleksandr Dugin）的女兒死於汽車炸彈攻擊，震驚莫斯科 。（圖／路透）



外界目前尚不清楚此說法是否屬實，也不確定事件發生時間，但烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）曾表示，普丁3月曾逃過一場暗殺。

今年開始，俄羅斯多名寡頭富商接連離奇死亡，其中多人都是能源企業高層。8月20日，普丁親密盟友杜金（Aleksandr Dugin）的女兒死於汽車炸彈攻擊，但外界普遍認為杜金才是真正目標。許多媒體指出，莫斯科菁英人人自危，並且擔心爆發政變。

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