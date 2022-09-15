　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭力圖擴大反攻烏東　與親俄勢力戰況拉鋸

▲▼烏克蘭軍隊東北部大反攻 收復逾3千平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

▲烏克蘭軍隊大反攻，澤倫斯基指已收復8000平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

文／中央社烏克蘭伊久姆14日綜合外電報導

烏克蘭表示，烏軍正擴大在烏東閃電反攻俄羅斯行動。烏東盧甘斯克分離主義人士今天坦言，烏軍已進逼分離勢力占領區邊界。但美國總統拜登說，戰爭看來仍有一段長路。

路透社報導，俄羅斯軍隊本月遭逢重大挫敗，在烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv），烏軍在特種部隊帶頭下以裝甲部隊快速推進，迫使俄軍棄甲曳兵撤退。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天晚間發表談話時指出，烏軍本月至今已經收復約8000平方公里領土，接近地中海島國賽普勒斯（Cyprus）本島面積。

路透社尚無法確認烏克蘭宣稱奪回的領土全部規模。

澤倫斯基還表示，在這片已收復領土的約一半地區，已經完成他所謂的「穩定措施」，也就是完全保護安全及排除任何親俄分子。他並重申冀望動用軍隊奪回所有國土。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天表示，烏克蘭部隊正在攻擊俄軍占領的頓內茨克州（Donetsk）城鎮利曼（Lyman），並且等待機會在受俄羅斯控制的鄰州盧甘斯克州（Luhansk）收復領土。

阿列斯托維奇在YouTube發布的一部影片中說：「 （烏軍）現正對利曼發動一場進攻。」他並預言，盧甘斯克州城鎮斯瓦托佛（Svatovo）也將發生一場反攻戰役，而當地有俄羅斯人的儲存倉庫。

阿列斯托維奇表示：「這就是他們最害怕的，也就是我們奪回利曼，並且挺進到利西昌斯克（Lysychansk）和北頓內茨克（Sievierodonetsk）。」後兩座盧甘斯克州城市是在6、7月激戰時遭到俄軍奪去。

不過，頓內茨克州內獲俄羅斯支持、自稱獨立國家的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）領導人普希林（Denis Pushilin）表示，效忠莫斯科的軍隊已經成功擊退試圖攻入利曼的烏軍，情勢暫時穩定。

他說：「敵人束手無策。」還說烏軍在利曼北方與南方發動的攻擊也遭到擊退。

然而，盧甘斯克州內獲俄羅斯支持、自稱獨立國家盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）的軍隊高階司令馬羅契科（Andrey Marochko）今天告訴俄羅斯通訊社塔斯社（TASS），烏東前線已經退到接近他們宣稱的領土邊界。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，俄軍已控制整個盧甘斯克人民共和國範圍，並公然表明要想辦法讓整個頓巴斯地區（Donbas）擺脫烏克蘭的控制。頓巴斯地區由盧甘斯克州和頓內茨克州構成。

馬羅契科表示，烏軍過去一週閃電反攻已迫使俄軍撤退，使得新前線更接近盧甘斯克人民共和國主張的國界。

針對烏克蘭在烏東閃電反攻，美國總統拜登（Joe Biden）被問到已持續6個多月的戰爭是否出現轉折點，他表示這很難說。

拜登說：「烏克蘭人顯然有了重大進展。但我認為還有一段長路要走。」

即使基輔當局正在烏克蘭東部與南部發動攻勢，但俄軍仍然在這兩個區域控制約1/5的烏克蘭領土。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
iPhone 14 開箱！續航力「鬼神等級」　網紅曝唯一缺點
南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光
世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束
美參院外委會通過台灣政策法案　重整美對台政策

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台美談晶片法案時間出爐！　王美花預定親飛華府出席

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

輪椅老人急揮手「這有人」　17歲屁孩開車衝撞還輾到命危

德總理蕭茲與普丁通話90分鐘：他仍認為入侵烏克蘭沒有錯

市場暫回穩　美股小漲30點作收

烏克蘭力圖擴大反攻烏東　與親俄勢力戰況拉鋸

美參院外委會通過台灣政策法案　重整美對台政策

CNN：普丁在烏克蘭遭挫敗　急需習近平提供協助

女王移靈西敏宮！王室子孫38分鐘步行陪伴　瞻仰人潮長達4.6公里

拜登致電查爾斯三世通話　哀悼英國女王辭世

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

失聯64小時尋獲法官遺體　勇消齊喊「123」迴盪山谷

女騎士紅燈左轉被警車撞　彈飛倒地...網：免報警了

台美談晶片法案時間出爐！　王美花預定親飛華府出席

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

輪椅老人急揮手「這有人」　17歲屁孩開車衝撞還輾到命危

德總理蕭茲與普丁通話90分鐘：他仍認為入侵烏克蘭沒有錯

市場暫回穩　美股小漲30點作收

烏克蘭力圖擴大反攻烏東　與親俄勢力戰況拉鋸

美參院外委會通過台灣政策法案　重整美對台政策

CNN：普丁在烏克蘭遭挫敗　急需習近平提供協助

女王移靈西敏宮！王室子孫38分鐘步行陪伴　瞻仰人潮長達4.6公里

拜登致電查爾斯三世通話　哀悼英國女王辭世

芭比Q了！警察衝場「樹林德州撲克賭場」　老闆竟是學長

台美談晶片法案時間出爐！　王美花預定親飛華府出席

名廚餐廳熄燈「疫情慘虧百萬」　朱延平揪金鐘視后聚餐送暖

歐美等國入境免簽證　電子產業科技、人工智慧暨物聯網展喜迎國際買主

福來喜續留機會大　佛斯特都說難異動：他很重要

吳哲源轉任先發9連勝　佛斯特沒有更動位置的想法

麻辣控久等了！老四川首度插旗嘉義　9／30前分享貼文就送梅花豬

基地面積破4千坪！　國建獲選竹市北區都更大案最優申請人

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！你們上榜了嗎？

史上CP值最高運動「超人式」　每天4動作輕鬆提臀、2周告別小腹婆

汪東城合體辰亦儒再現《終極一班》　幫帶貨狂喊：上！...秒累要休息XD

國際熱門新聞

梅根頂煙燻妝守靈　又被網友痛罵　

女100刀砍死孕婦好友　3歲女童面前剖腹偷嬰

梅根腰間驚現「神祕摺痕」　被罵爆了

靠真子公主積蓄度日！尪還想接母到美國　婆媳關係破裂　

台灣佳麗遭打壓無法上台！主辦方道歉了

以為刮中1.9萬！他領獎卻變3100萬嚇傻

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

美參院外委會通過台灣政策法案　重整美對台政策

烏克蘭反攻　普丁恐被逼正式宣戰

澳洲男自稱「查爾斯私生子」要求DNA測試

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

女王生前最愛！凱特罕見戴這珠寶被推爆

女王移靈西敏宮　瞻仰人潮4.6km

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

更多熱門

相關新聞

CNN：普丁在烏克蘭遭挫敗　急需習近平提供協助

CNN：普丁在烏克蘭遭挫敗　急需習近平提供協助

今年2月初，俄羅斯總統普丁飛抵北京，受到中國領導人習近平的熱烈歡迎，兩位強人在冬季奧運會上向世界展現他們彼此團結。

烏克蘭反攻　普丁恐被逼正式宣戰

烏克蘭反攻　普丁恐被逼正式宣戰

慘了！俄軍志願役爆拒絕作戰　暫停派兵

慘了！俄軍志願役爆拒絕作戰　暫停派兵

烏克蘭收復8千平方公里失土　普丁恐動用核武

烏克蘭收復8千平方公里失土　普丁恐動用核武

烏克蘭「親俄公民」出逃中　邊境車隊塞爆

烏克蘭「親俄公民」出逃中　邊境車隊塞爆

關鍵字：

烏克蘭烏東俄烏戰爭反攻

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

26歲男星消失8年在跑外送

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

重機騎士遭夾擊亡！　他「公布前後鏡頭」曝真相

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

網紅荷莉還活著！跟林心如討慰問金

石門水庫狂灌近8萬噸水！它僅增1%尷尬了

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

梅根頂煙燻妝守靈　又被網友痛罵　

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

男遭毆頭10分鐘亡　虛弱送醫畫面曝

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面