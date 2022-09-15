烏克蘭力圖擴大反攻烏東　與親俄勢力戰況拉鋸

▲烏克蘭軍隊大反攻，澤倫斯基指已收復8000平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

文／中央社烏克蘭伊久姆14日綜合外電報導

烏克蘭表示，烏軍正擴大在烏東閃電反攻俄羅斯行動。烏東盧甘斯克分離主義人士今天坦言，烏軍已進逼分離勢力占領區邊界。但美國總統拜登說，戰爭看來仍有一段長路。

路透社報導，俄羅斯軍隊本月遭逢重大挫敗，在烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv），烏軍在特種部隊帶頭下以裝甲部隊快速推進，迫使俄軍棄甲曳兵撤退。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天晚間發表談話時指出，烏軍本月至今已經收復約8000平方公里領土，接近地中海島國賽普勒斯（Cyprus）本島面積。

路透社尚無法確認烏克蘭宣稱奪回的領土全部規模。

澤倫斯基還表示，在這片已收復領土的約一半地區，已經完成他所謂的「穩定措施」，也就是完全保護安全及排除任何親俄分子。他並重申冀望動用軍隊奪回所有國土。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天表示，烏克蘭部隊正在攻擊俄軍占領的頓內茨克州（Donetsk）城鎮利曼（Lyman），並且等待機會在受俄羅斯控制的鄰州盧甘斯克州（Luhansk）收復領土。

阿列斯托維奇在YouTube發布的一部影片中說：「 （烏軍）現正對利曼發動一場進攻。」他並預言，盧甘斯克州城鎮斯瓦托佛（Svatovo）也將發生一場反攻戰役，而當地有俄羅斯人的儲存倉庫。

阿列斯托維奇表示：「這就是他們最害怕的，也就是我們奪回利曼，並且挺進到利西昌斯克（Lysychansk）和北頓內茨克（Sievierodonetsk）。」後兩座盧甘斯克州城市是在6、7月激戰時遭到俄軍奪去。

不過，頓內茨克州內獲俄羅斯支持、自稱獨立國家的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）領導人普希林（Denis Pushilin）表示，效忠莫斯科的軍隊已經成功擊退試圖攻入利曼的烏軍，情勢暫時穩定。

他說：「敵人束手無策。」還說烏軍在利曼北方與南方發動的攻擊也遭到擊退。

然而，盧甘斯克州內獲俄羅斯支持、自稱獨立國家盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）的軍隊高階司令馬羅契科（Andrey Marochko）今天告訴俄羅斯通訊社塔斯社（TASS），烏東前線已經退到接近他們宣稱的領土邊界。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，俄軍已控制整個盧甘斯克人民共和國範圍，並公然表明要想辦法讓整個頓巴斯地區（Donbas）擺脫烏克蘭的控制。頓巴斯地區由盧甘斯克州和頓內茨克州構成。

馬羅契科表示，烏軍過去一週閃電反攻已迫使俄軍撤退，使得新前線更接近盧甘斯克人民共和國主張的國界。

針對烏克蘭在烏東閃電反攻，美國總統拜登（Joe Biden）被問到已持續6個多月的戰爭是否出現轉折點，他表示這很難說。

拜登說：「烏克蘭人顯然有了重大進展。但我認為還有一段長路要走。」

即使基輔當局正在烏克蘭東部與南部發動攻勢，但俄軍仍然在這兩個區域控制約1/5的烏克蘭領土。