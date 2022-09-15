「開打逾200天」烏俄何時停戰？　UN祕書長和普丁通話後回應了

▲ 烏克蘭近來反攻頻傳捷報，收復大量失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底入侵烏克蘭，戰爭開打至今已204天，烏克蘭近日反攻有成，引發外界擔心莫斯科可能嚴厲報復。聯合國祕書長古特雷斯（António Guterres）也認為，距離戰爭結束還有很長一段路。

根據CNN，古特雷斯和俄羅斯總統普丁通話後於14日表示，他認為結束這場戰爭的和平協議尚未達成，「我們離戰爭結束還很遠」，「停火遙遙無期，如果我說會發生就是在撒謊。」

古特雷斯在通話中和普丁討論包括糧食協議、俄國出口可能性等多項問題，但他警告，俄國食品及化肥出口存在障礙，今年稍晚恐怕面臨全球糧食短缺。

雙方還討論戰俘問題，古特雷斯援引普丁說法表示，俄方不會阻撓聯合國調查小組對俄國佔領的烏東監獄攻擊事件進行調查。烏東頓內茨克一座監獄7月29日遭到轟炸，裡頭關押許多來自馬力波亞速鋼鐵廠的俘虜，轟炸造成40名烏克蘭戰俘身亡及75人受傷，事發後烏俄互相指控對方發動攻擊。

此外，二人也談及烏克蘭核電廠問題。目前由俄方控制的扎波羅熱核電廠日前遭遇砲襲後起火，隨後6號反應爐與對外電網中斷聯繫，但仍能向核電廠供電，以保持冷卻系統運作，確保廠房安全。烏克蘭國家核電公司（Energoatom）11日表示，核電廠已重新連上對外電網，並於10日凌晨關閉廠內最後一座還在運作的6號反應爐，進入完全停運狀態。

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