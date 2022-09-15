紐西蘭「2童箱屍案」生母南韓落網！二手拍賣挖寶　驚揭4年命案

▲紐西蘭某戶人家購買到2只二手行李箱，卻發現裡面藏有2具慘遭肢解的兒童遺體。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭奧克蘭一戶家庭透過網路二手拍賣，收購一座迷你儲物倉庫，但打開其中2只行李箱時，卻發現2具腐爛的兒童遺體，估計死亡至少4年。當地警方追查後發現，孩童生母來自南韓首爾，並且早在2018年就回到家鄉，他們與南韓當局展開跨海合作後，這名涉有重嫌的42歲女嫌15日在蔚山落網，目前正被拘留，等待引渡至紐西蘭。

綜合外媒報導，這起震驚紐西蘭社會的箱屍案在8月11日曝光，當地警方調查後指出，死亡孩童一女一男，分別在2009及2012年出生，據信在2018年遭到殺害。他們的父母都來自首爾，移民紐西蘭後結婚，但爸爸早在2017年就癌症病逝，媽媽隔年返回南韓後下落不明。

▲2名孩童被發現陳屍行李箱，震驚紐西蘭社會。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



紐西蘭警方指出，參加二手拍賣的倉庫出租公司一直積極協助調查，購買家庭也與孩童的死亡無關，但由於本案目前已經進入法庭程序，因此不再做出進一步評論。警官法馬努亞（Tofilau Faamanuia Vaaelua）表示，「紐西蘭警察已經申請把她引渡回到紐西蘭，面臨指控……與此同時，在紐西蘭及海外都有一些調查需要完成。」

紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）法學教授波伊斯特（Neil Boister）指出，一般引渡程序可能需要耗時數年，「但我預期，在這個情況下，因為南韓當局正在全力配合紐西蘭警方，引渡將很快進行，我們很快就能看到她抵達紐西蘭。」

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