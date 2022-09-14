涉行賄東奧理事奪贊助權！日「出版巨頭」角川董事長遭逮

▲角川歷彥14日遭東京地檢逮捕。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本出版巨頭角川（KADOKAWA）董事長角川歷彥因涉嫌賄絡東奧組委會前理事高橋治之，14日遭東京地檢逮捕。角川以6900萬日幣（約新台幣1497萬元）的高額行賄高橋治之，藉此獲得東京奧運的贊助權。而高橋治之6日已經被再次逮捕。角川方面，除了角川歷彥外，前專務芳原世幸與前東奧擔當室長馬庭教二也在6日被逮。

根據《朝日新聞》、《共同社》報導，東京地方檢察廳特搜部14日因東京奧運瀆職案，依行賄罪嫌逮捕79歲的角川董事長角川歷彥。角川與AOKI控股為東京奧運的贊助商，然而日前卻遭控是向時任東奧組委會理事高橋治之行賄，才成功被選為贊助商。

東京地檢特搜部6日才再次依收賄罪嫌逮捕高橋治之，並依行賄罪嫌逮捕角川的前專務芳原世幸與前東奧擔當室長馬庭教二。特搜部同日也搜索了角川歷彥的住家。

檢方表示，芳原世幸與馬庭教二涉嫌在2019年7月至2021年1月向高橋治之與其友人行賄至少10次，總金額高達7600萬日幣（約新台幣1649萬元）。

另一方面，曾任東奧組委會主席的日本前首相森喜朗也被東京地檢以關係人身分傳喚，詢問相關情況。雖然森喜朗並非以證人或是被告身分被傳喚，但是檢方向前首相詢問案件情況的做法實屬罕見。