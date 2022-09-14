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德仁天皇親赴英國出席女王國葬　安倍國葬僅「派使者代為參加」

▲▼日本天皇德仁，日本皇后雅子9日過56歲生日。（圖／路透）

▲日本德仁天皇與雅子皇后17日將前往英國。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇夫婦17日將啟程前往英國，並在19日出席伊莉莎白女王的國葬典禮。而日本政府稍早也宣布，已故前首相安倍晉三的國葬雖然會有其他皇室成員出席，不過德仁天皇夫婦與明仁上皇夫婦僅會派遣使者代為參加致意。宮內廳表示，目前出席安倍國葬的皇室成員名單仍在協調中。

根據《時事通信社》報導，日本官房長官松野博一14日表示，德仁天皇與雅子皇后已經收到英國王室的邀請函，預計17日啟程前往英國，並在19日出席女王的國葬儀式，20日將返回日本。相關事宜會在16日的內閣會議中正式決定。

此次出訪將是德仁天皇繼位後首次海外參訪行程。松野表示，「英國王室與我國皇室長期維持親密關係，伊莉莎白女王在位的70年間，曾與昭和天皇、明仁上皇以及天皇陛下3代進行交流。」而日本天皇出席外國王室葬禮實屬罕見，至今也只有明仁上皇在天皇時期參加比利時國王包杜恩一世的國葬。

▲▼日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，警方在現場進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，27日將在武道館舉行國葬儀式。（圖／達志影像／美聯社）

松野博一指出，預定於27日舉行的前首相安倍晉三國葬儀式，天皇夫婦與上皇夫婦將不會親自出席，而是派遣使者代為參加致哀。不過宮內廳已在調整其他皇室成員的行程，並安排適當人選參加安倍的國葬，但目前還未確定最終出席名單。

前首相吉田茂1967年舉行國葬時，昭和天皇也曾經派遣使者代為出席，而當時的皇太子明仁也有參加。

另一方面，首相岸田文雄雖曾表態將在出訪美國紐約參加聯合國大會前，到訪英國出席女王的國葬，不過目前已經取消相關安排。

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