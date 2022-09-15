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日本「短期內」開放自由行、免簽證！　首相最快10月宣布好消息

▲▼新冠,日本。（圖／路透）

▲日本首相最快10月宣布開放自由行。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本當局有意在10月解緩入境限制，開放個人自由行以及台灣等國家與地區的旅客免簽證短期入境。除此之外，日本政府也將完全廢除單日入境上限人數，希望藉此吸引外國觀光客赴日，透過旅遊消費振興日本經濟。

根據《日本經濟新聞》報導，日本目前規定單日入境上限人數為5萬人，且僅開放團客入境觀光，尚未開放自由行。不僅如此，所有入境日本的旅客都需要提前取得簽證。不過日本首相岸田文雄預計會在近日表態開放邊境管制，具體的時間還需要根據國內外的疫情發展進行判斷，最快10月就可宣布。

雖然日本為振興國內經濟有意開放免簽與自由行，但是預計還是會要求入境旅客出示疫苗接種證明。報導指出，由於日圓狂貶，日本政府也期許透過這個機會把握秋冬的旅日需求。日本政府預計隨著第7波疫情減緩，逐漸放寬入境限制。

日本當局2021年11月起原則上禁止外國人申請入境，而商務人士與留學生直到2022年3月起才陸續重新開放，6月則是開放有導遊陪同的團客入境觀光。日本入境管制在9月7日也有重大進展，政府宣布，接種3劑疫苗的旅客可以不需要附上出發前72小時的核酸陰性證明，同時將單日入境上限人數從2萬人提高至5萬人。

在疫情爆發前，日本一共開放包含台灣、美國在內等68個國家與地區的民眾可免簽證短期（90天）停留，然而目前所有外國人入境時都需提前取得簽證，也成為赴日旅遊的一大門檻。

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