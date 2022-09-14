Google與Meta「未經同意」收集用戶資料　遭南韓破紀錄重罰1000億

▲網路科技巨頭Google因違反用戶資料收集使用規則，遭南韓開罰將近700億韓元。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓政府個人資料保護委員會14日表決通過，將對Google、Meta兩家網路科技巨擘開罰共計1000億韓元（約新台幣22.3億元），創下歷史最高金額罰款。調查結果顯示，Google與Meta公司皆在未告知、未經同意的情況下，收集、分析南韓用戶在其他第三方網站上的行為資料，並將其用於投放個人化網路廣告。

▲Facebook母公司Meta也被重罰超過300億韓元。（圖／路透）

根據《韓聯社》報導，南韓個資保護委員會在第15屆全體會議中，決議對Google與Meta公司分別祭出692億韓元（約新台幣15.2億元）和308億韓元（約新台幣6.7億元）罰款，合計金額高達1000億韓元。同時，委員會也對兩家公司下達糾正命令，要求若想收集、使用用戶在其他網站上的行為資料，必須告知用戶，並取得同意。

報導稱，此次是南韓首次針對網路個人化廣告平台的用戶資訊收集、使用相關問題作出裁罰。

委員會指出，Google至少從2016年迄今的6年間，在用戶首次加入使用其服務時，沒有明確告知將收集和使用用戶在其他網路服務上的使用行為資料，反而遮擋了「其他更多選項」的選擇畫面，並預設為「同意」資料使用。Meta則從2018年7月14日迄今約4年間，未告知、未經同意就將上述資料使用於投放個人化網路廣告。

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