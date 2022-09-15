「我把錢看太重」　獨輪車冠軍逃出KK園區！曝暗黑內幕

記者黃翊婷／綜合報導

台人赴柬埔寨淘金，屢傳遭詐騙、虐待。來自花蓮縣秀林鄉的原住民林勝祥（20歲）是獨輪車高手，曾在許多比賽中奪冠，為了改善家中經濟，他誤信臉書柬埔寨徵才消息，遭騙過去4天就被轉賣到緬甸KK園區，期間受到電擊毒打、逼吃廚餘，如果逃跑就會被當地的武裝部隊直接槍殺，後來有中國建商到園區辦事，得知他和其他台人都是被騙來的，於是「下令」把他們都放走，現在回想起來他還是感到很不可思議。

▲警方曾在機場舉牌提醒國人小心海外高薪詐騙。（資料照／記者游宗樺攝）

台人遭詐騙至柬埔寨、緬甸的事件頻傳，王姓男網友日前在臉書發文指控，高雄劉姓男子在柬埔寨擔任人蛇集團主管，至今已騙了超過200名台人赴柬。高雄警方獲報後組成專案小組，上個月22日起連續3天發動搜索，在北部和南部逮捕12名共犯，其中葉姓等4名主要幹部移送後被法院交保，高雄地檢署提起抗告成功，高雄高分院撤銷發回，高雄地院13日裁准將10萬交保的葉姓女幹部（23歲）羈押。

根據《台灣醒報》報導，花蓮縣秀林鄉原住民林勝祥也是柬埔寨詐騙的受害者，他提到，「我把錢看太重了！」為了改善家中經濟，高中畢業後就在餐廳打工，後來於臉書看到柬埔寨徵才訊息，月薪高達新台幣6至8萬元，本來只想嘗試1個月，沒想到一下飛機就被載到詐騙園區，待了4天便被轉賣到緬甸KK園區，期間受到電擊毒打、逼吃廚餘，若想逃跑就會遭到直接槍殺，每天工作長達12個小時，半個月薪水只有大約新台幣1.5萬元，他曾傳訊息向親友求救，被發現時一度以為自己會被處理掉，沒想到隔日奇蹟降臨，有中國建商到園區辦事，得知他和其他台人都是被騙來的，於是「下令」把他們都放走，現在回想起來仍感到很不可思議。

▲柬埔寨人蛇集團與在台共犯合作進行人口販運。（圖／記者陳宏瑞攝）

歷劫歸來的林勝祥盼望透過自身經歷，勸導那些受到金錢誘惑的人多思考一下再行動，畢竟沒有任何好處是可以不勞而獲的。另外，隨著詐騙事件受到各界重視，柬埔寨警方已啟動執法行動，本月初再度救出11名外籍人士，扣捕6名外籍主管；該國內政部報告指出，11名獲救者當中包括一名24歲台灣女子，因得知有月薪5000美元（約新台幣15.4萬元）的高薪工作，今年4月前往西港，後來被轉移至另一間公司，每天工時長達15小時，5月向家人求助，直到9月1日才獲救。

▲柬埔寨警方啟動執法行動，查緝人口販運案件。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

台灣方面，屏東地檢署日前接獲刑事局偵查第八大隊情資，指稱林姓男子涉嫌參與從事詐欺及人口販運集團，部分成員在柬埔寨從事招募本案犯罪集團成員、訂機票並分派任務，林男則與其他成員負責接送受招募加入者、偕同辦理及代領護照、至機場確保應徵者順利登機出國等事宜。

經專案小組調查蒐證，該集團在網路上以「至柬埔寨從事打字工作，底薪一個月新台幣4萬5000元，另有獎金，合法工作」云云誘使國人應徵，應徵者誤信同意出國後，即在該集團代辦護照、偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡、代訂機票以及監督接送下出境至柬埔寨；受招募者到達柬埔寨後即遭剝奪人身自由，並要求從事電信詐騙工作，倘受招募者欲從柬埔寨離去，該集團則迫令其與家屬聯繫，並以加害生命、身體之事要求家屬交付贖金，始允受招募者離去所支配之園區。

承辦檢察官訊問回國被害人及家屬後，經向法院聲請核准對嫌疑人執行搜索並拘提林男到案，13日晚間以林男涉嫌違反人口販運防制法等罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆實施犯罪之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。